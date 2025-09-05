हिमाचल में मॉनसून हुआ कमजोर, लेकिन अभी भी भारी बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कुछ कमजोर पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग ने 8 और 9 सितंबर को राज्य में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रदेश में 1,213 सड़कें और चार नेशनल हाईवे अभी भी बंद हैं।

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून कुछ कमजोर पड़ा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 और 9 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7, 10 और 11 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है, कहीं धूप खिली है तो कहीं बादल छाए हुए हैं।

बारिश का आंकड़ा बीती रात से आज सुबह तक मंडी जिले के बाग्गी में सबसे अधिक 61 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि करसोग में 24 मिमी, धौलाकुआं में 18 मिमी,भुंतर में 16 मिमी और जोत में 14 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि, पिछले दिनों की लगातार बारिश के कारण प्रदेश का जनजीवन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है।

यातायात और सड़कों की स्थिति लगातार बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन और सड़कों के टूटने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक प्रदेश में चार नेशनल हाइवे और 1,213 सड़कें अवरुद्ध थीं। सबसे गंभीर स्थिति मंडी जिले में है, जहां चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे 31 अगस्त से लगातार बंद है। इससे कई मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें लदी सब्जियां और फल खराब होने की कगार पर हैं। सेब के सीजन पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में कई लिंक रोड बंद हैं, जिससे सेब बागवानों की फसल समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। अवरुद्ध नेशनल हाइवे में किन्नौर का एनएच-05, कुल्लू का एनएच-3 और एनएच-305, लाहौल-स्पीति का एनएच-505 और मंडी का एनएच-03 शामिल हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला मंडी है, जहां 280 सड़कें ठप हैं। इसके अलावा, कुल्लू में 230, शिमला में 261, चंबा में 187 और कांगड़ा में 41 सड़कें बंद हैं।

बिजली और पानी की आपूर्ति पर असर भारी बारिश ने बिजली और पानी की आपूर्ति को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश में अब तक 1,868 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक 999 कुल्लू और 292 मंडी में ठप हैं। इसी तरह, 669 पेयजल योजनाएं बंद हैं, जिनमें शिमला में 282 और चंबा में 120 योजनाएं शामिल हैं।

मॉनसून की तबाही इस मॉनसून सीजन में भारी तबाही देखने को मिली है। प्रदेश में इस पूरे मॉनसून सीजन में अब तक वर्षा जनित हादसों में 355 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं और 416 घायल हुए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। कांगड़ा में 50, चंबा में 43, शिमला में 38, कुल्लू में 31, किन्नौर में 28, सोलन में 25, उना में 21, बिलासपुर और सिरमौर में 18-18, हमीरपुर में 16 और लाहौल-स्पीति में 9 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बरसात के कहर से 3136 पशु और 25 हजार से ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है।

प्रदेश में अब तक 5194 कच्चे-पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 1012 पूरी तरह ढह गए। 447 दुकानें और 4510 पशुशालाएं भी धराशायी हो गई हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन 3787 करोड़ रुपये लगाया है। इसमें अकेले लोक निर्माण विभाग को 2252 करोड़, जलशक्ति विभाग को 1238 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 139 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।