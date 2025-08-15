हिमाचल में मॉनसून ने मचाई भारी तबाही, अब तक 247 मौतें, 2308 घर तबाह, 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान

हिमाचल प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हुआ मॉनसून इस बार भारी तबाही लेकर आया है। पिछले डेढ़ महीने से जारी भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश को गहरे संकट में डाल दिया है। अब तक प्रदेश में 247 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 36 लोग लापता हैं।

हिमाचल प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हुआ मॉनसून इस बार भारी तबाही लेकर आया है। पिछले डेढ़ महीने से जारी भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश को गहरे संकट में डाल दिया है। अब तक प्रदेश में 247 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 36 लोग लापता हैं और 329 लोग घायल हुए हैं। इस आपदा में अब तक 2,308 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें 545 मकान पूरी तरह ढह गए। साथ ही 359 दुकानें और 2,113 पशुशालाएं भी नष्ट हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 2,104 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है।

मंडी में सबसे अधिक 47 मौतें मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां 47 लोगों की मौत हुई, 1,242 घर क्षतिग्रस्त हुए और इनमें से 430 पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मंडी में ही 287 दुकानें और 1,202 पशुशालाएं भी ढह गईं। 30 जून की रात मंडी जिले में लगभग 12 जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं और सबसे ज्यादा नुकसान सराज क्षेत्र में दर्ज किया गया। कांगड़ा में 40, चंबा में 27, शिमला और कुल्लू में 22-22, किन्नौर में 17, हमीरपुर और सोलन में 16-16, ऊना में 14, बिलासपुर में 10, सिरमौर में 9 और लाहौल-स्पीति में 7 लोगों की मौत हो चुकी है।

बादल फटने की 34 और बाढ़ की 71 घटनाएं अब तक प्रदेश में 60 भूस्खलन, 71 बाढ़ और 34 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सरकारी विभागों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक 1,151 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि जलशक्ति विभाग को 697 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

3 नेशनल हाईवे व 455 सड़कें अवरुद्ध लगातार हो रही बारिश ने यातायात व्यवस्था चरमरा दी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 455 सड़कें अवरुद्ध थीं। सबसे अधिक 210 सड़कें मंडी जिले में बंद रहीं। कुल्लू में 73, शिमला में 58, चंबा में 38, कांगड़ा में 25 और सिरमौर में 17 सड़कें बाधित हैं। कुल्लू में एनएच-305 जहेड-खनग के पास, सिरमौर में एनएच-707 और किन्नौर में एनएच-5 अभी भी बंद हैं।

प्रदेश में 681 ट्रांसफार्मर ठप, शिमला में जलापूर्ति प्रभावित प्रदेशभर में 681 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिनमें सिरमौर के 187, लाहौल-स्पीति के 145, सोलन के 130, मंडी के 81 और किन्नौर के 48 शामिल हैं। इसी तरह 182 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें मंडी की 58, शिमला और कांगड़ा की 41-41 तथा हमीरपुर की 23 योजनाएं बंद हैं।

राजधानी शिमला में जल संकट और गहराने की आशंका है। बाढ़ से प्रभावित जलस्रोतों में पंपिंग पूरी तरह बंद हो गई है, जिसके चलते शहर में जल वितरण बाधित रहेगा। शिमला जल प्रबंधन निगम ने अपील की है कि लोग वर्षा जल का उपयोग केवल स्वच्छता कार्यों के लिए करें और घरों में उपलब्ध टैंकों के पानी को केवल पीने के लिए सुरक्षित रखें।

कई जिलों में जमकर बरसे बादल, जोगिन्दरनगर में सबसे ज्यादा वर्षा मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात सबसे अधिक वर्षा मंडी के जोगिंदरनगर में 106 मिमी दर्ज हुई। इसके अलावा कांगड़ा के पालमपुर में 102, हमीरपुर के भरेड़ी में 75, शिमला के नारकंडा में 66, धर्मशाला में 65, बिलासपुर के नैना देवी में 64, कांगड़ा में 62 और सिरमौर मुख्यालय नाहन में 57 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

20 अगस्त तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट विभाग ने 20 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है, जबकि 21 अगस्त तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही वर्षा से भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।