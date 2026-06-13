शिमला में सैलानियों का तांता, हिमाचल के इन जिलों में कल आंधी और बारिश येलो अलर्ट

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हुई बारिश और बर्फबारी के कारण जून की भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान गिरने से मौसम बेहद सुहावना और ठंडा हो गया है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) ने जून की तपिश पर ब्रेक लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर ताजा बर्फबारी के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है। शिमला, कुल्लू, चंबा और जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल-स्पीति में ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों शिमला का रुख कर रहे हैं।

रेंगता नजर आया टैफिक जून महीने की शुरुआत से ही राजधानी शिमला में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। हर वीकेंड के साथ यह भीड़ और बढ़ती जा रही है। इस वीकेंड भी सुबह से बाहरी राज्यों के वाहनों का शिमला पहुंचना जारी रहा, जिसके चलते कालका-शिमला नेशनल हाईवे समेत शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर कई जगह वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं और ट्रैफिक रेंगता नजर आया।

13 दिन में 3.8 लाख वाहनों की आवाजाही शिमला पुलिस के अनुसार, जून महीने के पहले 13 दिनों में ही शहर के विभिन्न प्रवेश द्वारों से करीब 3.8 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की जा चुकी है। इससे पहले मई महीने में शोगी, बिलासपुर और किन्नौर की ओर से आने वाले मार्गों पर लगभग 8.5 लाख वाहनों का आवागमन रिकॉर्ड किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि इस बार पर्यटन सीजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक व्यस्त चल रहा है।

पर्यटन स्थलों पर चहल-पहल शिमला के बाजारों, माल रोड, रिज मैदान, जाखू मंदिर और कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर दिनभर चहल-पहल बनी हुई है। होटल, रेस्तरां, ढाबों और दुकानों में भी अच्छी रौनक देखी जा रही है। होटल कारोबारियों का कहना है कि जून का महीना पर्यटन उद्योग के लिए उम्मीद से बेहतर साबित हो रहा है।

लगातार मिल रही एडवांस बुकिंग शिमला होटलियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि ज्यादातर होटल सैलानियों से भरे हुए हैं और आने वाले दिनों के लिए भी एडवांस बुकिंग लगातार मिल रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबार के साथ-साथ टैक्सी ऑपरेटरों, ढाबा संचालकों और स्थानीय दुकानदारों को भी फायदा हो रहा है।

ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शिमला पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस और होमगार्ड कर्मियों की संख्या 127 से बढ़ाकर 210 कर दी है। करीब 50 स्वयंसेवकों को भी यातायात प्रबंधन में लगाया गया है। इसके अलावा 32 ट्रैफिक बाइक राइडर, इंटरसेप्टर वाहन और विभिन्न क्षेत्रों में तीन क्रेन तैनात की गई हैं ताकि किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में यातायात जल्द बहाल किया जा सके।

800 वाहन किए जा रहे डायवर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस ने शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। साथ ही कुफरी, नारकंडा, ठियोग और किन्नौर जाने वाले यात्रियों को शोगी-मेहली बाईपास मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। हर दिन करीब 800 वाहनों को इस वैकल्पिक मार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल रही है। शिमला पुलिस ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने की अपील की है।

बारिश से बढ़ी ठंड शिमला में शनिवार को भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बीते दिनों की तुलना में यहां दिन के तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में भी मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार निचले और मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 6 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। तीन दिन पहले ऊना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब घटकर करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है।

कहां कितना तापमान? बारिश का असर रात के तापमान पर भी दिखाई दिया है। शनिवार को प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति जिला के केलांग में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री, कुकुमसेरी 6.5 डिग्री, कल्पा 7.4 डिग्री, भरमौर 8.0 डिग्री, ताबो 8.2 डिग्री, कुफरी 10.8 डिग्री, सेओबाग 12.5 डिग्री, शिमला 14.2 डिग्री, सोलन 14.5 डिग्री, मनाली 14.7 डिग्री, डलहौजी 14.8 डिग्री, सराहन 15.3 डिग्री, पालमपुर 16.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी 16.0 डिग्री, धर्मशाला 16.7, भुंतर 17.2 डिग्री, नाहन 17.7 डिग्री, कांगड़ा 18.4 डिग्री, चंबा 19.0 डिग्री, सुंदरनगर 19.4 डिग्री, ऊना 19.4 डिग्री, नेरी 19.5 डिग्री, बरठीं 20.0 डिग्री, मंडी 20.2 डिग्री, बिलासपुर 22.0 डिग्री, देहरा गोपीपुर 22.3 डिग्री और पांवटा साहिब 24.0 डिग्री दर्ज किया गया।

आंधी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी, बिजली चमकने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि 15 से 19 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इस अवधि के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

कल इन जिलों में येलो अलर्ट, कब आएगा मॉनसून? मौसम विभाग ने कल यानी 14 जून को हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति अनुकूल बनी हुई है और मानसून 20 से 25 जून के बीच हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे सकता है।