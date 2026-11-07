नया पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव! हिमाचल में दिवाली के बाद गिरेगी बर्फ, 4 दिन बरसेंगे बादल

Himachal Pradesh Weather : मौसम विभाग की मानें तो हिमाचल में दिवाली के बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते बर्फबारी के साथ ही 10 से 13 नवंबर तक बारिश के आसार हैं।

हिमाचल प्रदेश में दिवाली का त्योहार बीतने के बाद अब पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार खत्म हो सकता है। प्रदेश में 10 नवंबर से मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 10 से 13 नवंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर और बढ़ने के आसार हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 और 11 नवंबर को प्रदेश के मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 12 और 13 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इन दो दिनों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

चार दिन पहाड़ों पर बदलेगा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी मौसम विभाग ने लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी की संभावना जताई है। शिमला और मनाली में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। हालांकि, इस अवधि के लिए प्रदेश में कोई मौसम अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है।

दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में 10 से 13 नवंबर के बीच मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इससे पहले 8 और 9 नवंबर को प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट आ सकती है।

धूप के बीच बढ़ रही रात की ठंड, जनजातीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली है। शिमला और मनाली में भी दिन के समय मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि, रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। शनिवार को प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री, पांवटा साहिब में 18 डिग्री तापमान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलोंग और ताबो में 0.1 डिग्री, कल्पा में 3.6, मनाली में 5.7, सेओबाग में 6.0, बजौरा में 6.5 और भुंतर में 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

सोलन में न्यूनतम तापमान 7.8, सुंदरनगर में 8.7, कुफरी में 8.8, चम्बा में 9.4, पालमपुर में 9.5, बरठीं में 9.6 और मंडी में 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

भरमौर और बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 11.0, कांगड़ा में 11.6, धर्मशाला में 12.2, नाहन में 12.9, जुब्बड़हट्टी में 13.1 और ऊना में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरा गोपीपुर में 14.0, नेरी में 15.5, सराहन में 16.4 और पांवटा साहिब में न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा।