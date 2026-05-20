Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल भी झुलसा; 44 डिग्री तापमान, शिमला तक लू का असर, कब तक राहत?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश भी भीषण गर्मी और लू से झुलसने लगा है। हालांकि, मौसम विभाग ने 22 मई से आंधी-बारिश का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। 

हिमाचल भी झुलसा; 44 डिग्री तापमान, शिमला तक लू का असर, कब तक राहत?

Himachal Pradesh Mausam: हिमाचल प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मैदानी इलाकों में सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि पहाड़ों पर भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ऊना में बुधवार को दिन का पारा इस सीजन में पहली बार 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऊना के अलावा कांगड़ा, शिमला और सोलन में लू जैसी स्थिति रही। गर्मी के प्रकोप से हालात ऐसे रहे कि दिन के समय बाजार सूने नजर आए। ठंडे माने जाने वाले शिमला में भी उमस और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है।

मॉल रोड और रिज पर दिन के समय पर्यटकों की चहल-पहल कम दिखाई दी। लोग घरों और दुकानों में पंखों का सहारा लेने को मजबूर हैं। महिलाएं और स्कूली बच्चे धूप से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कल इन जलों में लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे यानी 21 मई को भी ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही चंबा और कुल्लू में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है। 23 मई को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में मौसम खराब रहने की संभावना है।

22 से राहत का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि 22 और 23 मई को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल बरस सकते हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। 24 मई को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब रहेगा, हालांकि कोई अलर्ट नहीं है। 25 मई को फिर पूरे राज्य में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 26 मई को मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।

ऊना रहा हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान

बुधवार को हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ऊना रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुंदरनगर में 39.2, कांगड़ा में 39, नाहन और मंडी में 38.3, बरठीं में 38, सोलन में 36.5, भुंतर में 35.1, चंबा में 34.8 और जुब्बड़हट्टी में 32.8 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:झुलसा देने वाली गर्मी; दिल्ली में 47°C जाएगा तापमान, 6 दिन लू का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में अब तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक ही रिकॉर्ड हुआ है। मनाली में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा है, जबकि कल्पा का तापमान 25.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है। केलांग में 21.3 और ताबो में 23.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:'लू से भीषण लू' का अलर्ट; नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को फोन पर NDMA की वॉर्निंग

कहां कितना तापमान?

रात के समय के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है। नेरी में रात का तापमान 27 डिग्री, बिलासपुर, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर में 24 डिग्री, पालमपुर और जुब्बड़हट्टी में 23 डिग्री, धर्मशाला में 21.2 और ऊना में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 22 मई से मौसम करवट लेगा और बारिश-आंधी के चलते तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:गर्म हवाओं ने उत्तराखंड को झुलसाया, हीट वेव अलर्ट के बीच IMD ने दी गुड न्यूज

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।