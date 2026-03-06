Hindustan Hindi News
हिमाचल में दिखेगा मौसम का उलटफेर; 2 दिन बारिश, इन जिलों में चलेंगी गर्म हवाएं

Mar 06, 2026 03:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल में मौसम बदलने वाला है। 12 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में काफी उतार-चढ़ाव रहेगा। कहीं हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है तो कहीं मौसम गर्म बना रहेगा। विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है।

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की और छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से गर्मी का प्रभाव भी महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने इस बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। संक्षेप में कहें तो आने वाले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं गर्म हवाओं का प्रभाव देखा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ दो दिन छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर गर्म मौसम भी देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, 7, 9 और 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। यही नहीं 11 और 12 मार्च को भी ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Himachal Pradesh Weather

