हिमाचल में मौसम का यू-टर्न; पहाड़ों पर गिरी बर्फ, सर्द हवाओं से शिमला तक ठिठुरन

Feb 18, 2026 12:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बादल छाने से मौसम बदल गया है। शिमला सहित कई शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दोबारा बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के साथ मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जनजातीय और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रात से शुरू हुई हल्की बर्फबारी ने ठंड का असर बढ़ा दिया है, जबकि निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला सहित कई शहरों में आज सुबह से सर्द हवाओं के कारण लोगों को फिर से सर्दी का अहसास होने लगा है।

चोटियों पर बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है और ऊंचे क्षेत्रों लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। कई स्थानों पर आसमान बादलों से घिरा है।

फिर बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना बनी रह सकती है, जबकि 19 से 22 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 23 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे क्षेत्रों में फिर हल्की बर्फबारी और कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे

मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा था, लेकिन अब बादल छाने और हवाएं तेज होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है।

बर्फबारी से सर्दी का एहसास

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक रात का तापमान कम बना रह सकता है, जबकि दिन का तापमान धीरे-धीरे सामान्य स्तर के आसपास रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों में दर्ज न्यूनतम तापमान के अनुसार कई स्थानों पर सर्दी का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

कहां कितना तापमान?

शिमला में आज न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुंदरनगर में 9.9 डिग्री, भुंतर में 9.2 डिग्री, धर्मशाला में 9.4 डिग्री, ऊना में 9.0 डिग्री, नाहन में 9.5 डिग्री, पालमपुर में 10.0 डिग्री और सोलन में 6.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मनाली में यह 5.4 डिग्री, कांगड़ा में 10.5 डिग्री, मंडी में 9.7 डिग्री, बिलासपुर में 10.5 डिग्री और जुब्बड़हट्टी में 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ज्यादा रही, जहां कुकुमसेरी में तापमान माइनस 5.9 डिग्री और ताबो में माइनस 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

