हिमाचल प्रदेश में छाया अंधेरा! भारी बारिश के कारण 637 ट्रांसफार्मर खराब; सड़कें भी बंद

हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण सड़क, बिजली और पी आपूर्ती बाधित हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रविवार सुबह तक तीन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 361 सड़कें बंद हो गई हैं। एचपीएसडीएमए ने बताया कि मौसम के कारण प्रदेश में 637 ट्रांसफार्मर और 115 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं।

एसडीएमए ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून से जारी मानसून के कहर के कारण अब तक 261 लोगों की जान चली गई है। इसमें 136 लोगों की जान भूस्खलन, अचानक बाड़ और मकान ढहने के कारण और बारिश के कारण हुई है। जबकि, 125 लोगों की मौत फिसलन और खराब दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी हुई है।