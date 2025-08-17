Himachal pradesh mausam roads closed due to heavy rain transformer हिमाचल प्रदेश में छाया अंधेरा! भारी बारिश के कारण 637 ट्रांसफार्मर खराब; सड़कें भी बंद, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal pradesh mausam roads closed due to heavy rain transformer

हिमाचल प्रदेश में छाया अंधेरा! भारी बारिश के कारण 637 ट्रांसफार्मर खराब; सड़कें भी बंद

हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण सड़क, बिजली और पी आपूर्ती बाधित हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रविवार सुबह तक तीन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 361 सड़कें बंद हो गई हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 17 Aug 2025 12:28 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल प्रदेश में छाया अंधेरा! भारी बारिश के कारण 637 ट्रांसफार्मर खराब; सड़कें भी बंद

हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण सड़क, बिजली और पी आपूर्ती बाधित हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रविवार सुबह तक तीन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 361 सड़कें बंद हो गई हैं। एचपीएसडीएमए ने बताया कि मौसम के कारण प्रदेश में 637 ट्रांसफार्मर और 115 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं।

एसडीएमए ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून से जारी मानसून के कहर के कारण अब तक 261 लोगों की जान चली गई है। इसमें 136 लोगों की जान भूस्खलन, अचानक बाड़ और मकान ढहने के कारण और बारिश के कारण हुई है। जबकि, 125 लोगों की मौत फिसलन और खराब दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी हुई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मंडी जिले में सड़क संपर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां तीन राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 201 सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा कुल्लू में भूस्खलन के कारण 63 सड़कें बंद हुई हैं और किन्नौर में भी टिंकू नाला पर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 बाधित हुआ है।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।