हिमाचल के मौसम में बड़ा उलटफेर, शिमला से अधिक तप रहा मनाली; इस दिन होगी बारिश
हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ही गर्मी बढ़ने लगी है। हिमाचल में औसत तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक दिन बारिश की चेतावनी जारी की है।
हिमाचल प्रदेश में फरवरी के आखिर में ही गर्मी के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। कई शहरों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 23 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी के आसार हैं।
कहां कितना तापमान?
शनिवार को सबसे ज्यादा गर्मी ऊना में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 29 डिग्री के करीब बना रहा। इसके अलावा भुंतर में 25.5 डिग्री, मंडी में 25.6 डिग्री, कांगड़ा में 25.8 डिग्री, सुंदरनगर में 25.2 डिग्री और बरठीं में 25.3 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। धर्मशाला में 23.1 डिग्री, सोलन में 23.0 डिग्री, चंबा में 23.7 डिग्री और नाहन में 22.3 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ।
शिमला से अधिक गर्म रहा मनाली
दिलचस्प बात यह रही कि पहाड़ों के प्रमुख पर्यटन स्थल भी अपेक्षाकृत गर्म रहे। शिमला का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि मनाली इससे थोड़ा ज्यादा 18.8 डिग्री तक पहुंच गया। यानी मनाली, शिमला से अधिक गर्म रहा। जुब्बड़हट्टी में 20.8 डिग्री और कल्पा में 16.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जनजातीय क्षेत्र केलांग में भी तापमान 5.9 डिग्री तक पहुंचा, जो सामान्य से ऊपर माना जा रहा है।
न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी
न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कई स्थानों पर यह सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री और मनाली का 3.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा बताया गया है। धर्मशाला में 9.9 डिग्री, ऊना में 9.0 डिग्री, नाहन में 10.3 डिग्री, पालमपुर में 9.0 डिग्री, सोलन में 6.4 डिग्री, मंडी में 8.7 डिग्री और बिलासपुर में 10.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 2.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ताबो में यह माइनस 4.4 डिग्री रहा।
अधिकांश जगहों पर तापमान ज्यादा
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा और कहीं भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी कई स्थानों पर देखी गई है और अधिकांश जगहों पर यह सामान्य से 3 से 9 डिग्री तक ऊपर है।
इस दिन बारिश की चेतावनी
आगे के पूर्वानुमान की बात करें तो 22 फरवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 23 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है। 24 से 27 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि इस दौरान दिन के तापमान में और उछाल आ सकता है और गर्मी का असर बढ़ सकता है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
