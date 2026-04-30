Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में मौसम के तीखे तेवर; शिमला में गिरे ओले, आगे कब-कब बारिश?

Apr 30, 2026 07:02 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के आखिरी दिनों में मौसम खराब हो गया है। शिमला में अचानक तेज बारिश और ओले गिरने से ऐसा लगा जैसे मानसून आ गया हो। आगे कैसा रहेगा मौसम? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल में मौसम के तीखे तेवर; शिमला में गिरे ओले, आगे कब-कब बारिश?

हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के अंतिम दिनों में मौसम के कड़े तेवर बने हुए हैं। राजधानी शिमला में गर्मियों के बीच ही मानसून जैसे हालात देखने को मिले। गुरुवार दोपहर से शुरू हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार थाम दी। शाम तक लगातार बारिश होती रही, जिससे सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों को दफ्तरों व विद्यार्थियों को स्कूलों से घर लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

शिमला में इस सीजन की यह पहली इतनी तेज बारिश रही, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। रिज मैदान और माल रोड पर घूमने निकले सैलानी अचानक बदले मौसम से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के बीच हुई बारिश के कारण बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक गायब हो गई।

सेब बागवानों की चिंता बढ़ी

ऊपरी शिमला के कई इलाकों में ओलावृष्टि ने स्थिति और गंभीर बना दी। जुब्बल के बरथाटा, कोटखाई और कुफरी सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी ओले गिरे, जिससे सड़कों और रास्तों पर सफेदी छा गई। कई जगहों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। इस ओलावृष्टि से सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय सेब के पौधों में फूल आने का दौर चल रहा है और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस समय की बेमौसमी वर्षा-ओलावृष्टि से उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

बारिश और ओलावृष्टि से गिरा तापमान

बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले तक जहां शिमला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था, वहीं अब यह घटकर करीब 18 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है और अप्रैल के अंत में दिसंबर जैसी ठंड महसूस हो रही है।

कई इलाकों में बारिश

हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का यही रुख देखने को मिला है। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई, जिससे खासकर मैदानी और निचले क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंबा जिले के भटियात में 30 मिलीमीटर, सराहन में 28, सलूणी में 20 और मनाली में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।

पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ी

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। शिमला में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य स्थानों पर भी तापमान में गिरावट देखी गई है। इससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर कम हुआ है। जनजातीय क्षेत्र ताबो में न्यूनतम तापमान सबसे कम 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बिगड़ेगा मौसम; बारिश-ओले और 50 किमी की स्पीड से तेज हवाएं

कब-कब बारिश?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में मौसम बदला है और आगामी दिनों में भी ऐसा ही बना रह सकता है। विभाग ने 3 और 4 मई को कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 3 मई को लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर 10 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 मई को 5 जिलों चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं,ओलावृष्टि का अलर्ट; किसानों की बढ़ी चिंता

6 मई तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 6 मई तक हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब बना रहेगा और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। हाल के दिनों में जहां प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, वहीं अब इस बदलाव ने लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, शिमला और ऊपरी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जहां ठंड लौटा दी है, वहीं जनजीवन और बागवानी पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।