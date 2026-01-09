Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh mausam ka hal temperature in minus in 12 cities 4 days dense fog alert
हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर! 12 शहरों में माइनस में तापमान; 4 दिन घने कोहरे का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में ठंड का कहर! 12 शहरों में माइनस में तापमान; 4 दिन घने कोहरे का अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में जनवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ रूप धारण कर लिया है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है।

Jan 09, 2026 11:11 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में जनवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ रूप धारण कर लिया है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि मैदानी जिलों में भी पारा सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी भी स्थान पर बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है, जबकि 10 से 13 जनवरी तक चार दिन तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आज बिलासपुर में दृश्यता 100 मीटर तक सिमटने वाला घना कोहरा और मंडी व ऊना में उथला कोहरा दर्ज किया गया है।

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक शिमला में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री, सुंदरनगर माइनस 0.3, भुंतर माइनस 1.4, कल्पा माइनस 3.8, पालमपुर माइनस 0.5, सोलन माइनस 2.2, मनाली माइनस 1.4, कुकुमसेरी माइनस 10.6, ताबो माइनस 8.4, रिकांगपिओ माइनस 1.9, बजौरा माइनस 0.6 और सेओबाग माइनस 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों की बात करें तो हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सर्दी के मौसम में पहली बार शून्य के करीब दर्ज किया गया तापमान माना जा रहा है। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 3.5, ऊना में 5.4, नाहन में 4.0 और पांवटा साहिब में 5.0 डिग्री दर्ज हुआ।

मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और बरठीं में भीषण शीतलहर जबकि बिलासपुर, पालमपुर और नेरी में शीतलहर की स्थिति दर्ज होने की पुष्टि की है। ठंड का असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं है बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में पेयजल स्रोत जम गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत गहराने लगी है। कई गांवों में पाइपलाइनें जमने से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पिछले तीन महीनों से प्रदेश में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बन गई है। इसका सीधा असर गेहूं, जौ, सरसों जैसी रबी फसलों और सेब समेत अन्य फलों की आगामी पैदावार पर पड़ रहा है। बागवानों और किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ठंड के बावजूद आवश्यक ‘चिलिंग ऑवर्स’ पूरी नहीं हो पा रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से अहम हिल स्टेशन शिमला और मनाली में अभी तक सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम की बेरुखी से सैलानी मायूस हैं और होटल कारोबार पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और 9 से 13 जनवरी तक देर रात और तड़के अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि शीतलहर का असर शुरुआती दो दिनों तक जारी रह सकता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Weather News Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।