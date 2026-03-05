Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

परसों से बदल जाएगा हिमाचल प्रदेश का मौसम, होगी बारिश और बर्फबारी; IMD ने क्या बताया

Mar 05, 2026 01:11 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश का मौसम 7 मार्च से बदल जाएगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि, लगातार खिली धूप ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गर्मी का अहसास बढ़ा दिया है। गुरुवार को भी राज्य भर में आसमान साफ बना हुआ है।

परसों से बदल जाएगा हिमाचल प्रदेश का मौसम, होगी बारिश और बर्फबारी; IMD ने क्या बताया

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शुष्क मौसम का दौर जारी है और लगातार खिली धूप ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गर्मी का अहसास बढ़ा दिया है। गुरुवार को भी राज्य भर में आसमान साफ बना हुआ है। इससे खासकर निचले और मैदानी हिस्सों में दिन के तापमान में उछाल दर्ज किया गया और दोपहर के समय तपिश महसूस की गई। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी अब सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगी हैं। इस दौरान 7 मार्च से मौसम बदलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कई शहरों में रात का पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर मार्च की शुरुआत में जहां सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहती है, वहीं इस बार तापमान में आई इस बढ़ोतरी ने मौसम का मिजाज बदला हुआ है।

7 से होगी बारिश बर्फबारी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों यानी 6 मार्च को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि 7 मार्च को ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। 8 मार्च को फिर मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 9 से 11 मार्च के बीच एक बार फिर ऊंचे क्षेत्रों में हल्के हिमपात की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे अनुराग शर्मा, कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार
ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, 3 जिलों में होगी बर्फबारी, माइनस में पारा
ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, भारी बर्फबारी के बाद खुला मौसम;खिली धूप

अभी कैसा है मौसम

प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में भी रातें सामान्य से काफी गर्म रही हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जबकि मनाली में यह 6 डिग्री ज्यादा रहा। आम तौर पर इन दोनों पर्यटन स्थलों पर इस समय सुबह के वक्त ठंडक महसूस होती है, लेकिन इस बार यहां का न्यूनतम तापमान कई अन्य शहरों के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक दर्ज किया गया है। निचले क्षेत्रों जैसे ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में भी रात का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को सुबह और देर रात में भी ठंड का अहसास कम हो रहा है। लगातार सूखे मौसम और बादलों की गैरमौजूदगी को तापमान बढ़ने की बड़ी वजह माना जा रहा है।

कहां, कितना तापमान

अगर अलग-अलग शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शिमला में रात का तापमान 15.4 डिग्री, सुंदरनगर में 10.2, भुंतर में 9.1, कल्पा में 7.2, धर्मशाला में 10.3 और ऊना में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाहन में 13.6, केलांग में माइनस 0.3, पालमपुर में 15.0, सोलन में 13.2 और मनाली में 7.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। कांगड़ा में 13.6, मंडी में 10.6, बिलासपुर में 12.0, जुब्बड़हट्टी में 16.4, कुकुमसेरी में माइनस 0.9, पांवटा साहिब में 14.0, सराहन में 7.1, देहरा गोपीपुर में 16.0, ताबो में 1.8, नेरी में 17.8 और बरठीं में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि कई स्थानों पर रात का पारा सामान्य से 5 से 9 डिग्री तक ऊपर चल रहा है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।