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हिमाचल में बदला मौसम, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ ओले का अलर्ट

Mar 15, 2026 11:41 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में ओरेंज अलर्ट के बीच मौसम ने करवट ली है। राज्य के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि शिमला, मनाली और कई मैदानी क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर रुक-रुक कर बर्फ गिर रही है।

हिमाचल में बदला मौसम, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ ओले का अलर्ट

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में ओरेंज अलर्ट के बीच मौसम ने करवट ली है। राज्य के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि शिमला, मनाली और कई मैदानी क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर रुक-रुक कर बर्फ गिर रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम फिर से सर्द हो गया है।

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चलेंगी तूफानी हवाएं

मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आज कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।

इन जिलों में होगी बारिश

आज के लिए बिलासपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती हैं। कल 16 मार्च के लिये भी अलर्ट जारी किया गया है।

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17 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 मार्च को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि उस दिन के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 18 और 19 मार्च को फिर से कई भागों में आंधी और बिजली कड़कने का अलर्ट दिया गया है। खास तौर पर 18 मार्च को कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। 20 और 21 मार्च को भी प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है, लेकिन इन दिनों के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने की वजह से आया है। इसके प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बादल और बारिश की स्थिति बन रही है।

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कहां कितना तापमान

बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है।शिमला का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, सुंदरनगर 12.5 डिग्री, भुंतर 11.2 डिग्री, कल्पा 3.0 डिग्री, धर्मशाला 13.7 डिग्री, ऊना 12.4 डिग्री, नाहन 11.4 डिग्री, पालमपुर 13.0 डिग्री, सोलन 10.2 डिग्री, मनाली 9.9 डिग्री, कांगड़ा 14.0 डिग्री, मंडी 12.5 डिग्री और बिलासपुर 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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