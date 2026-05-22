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बदल गया हिमाचल प्रदेश का मौसम, शिमला-मनाली हुआ कूल-कूल, आंधी-बारिश का अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने शिमला और मनाली में बारिश के साथ तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है।

बदल गया हिमाचल प्रदेश का मौसम, शिमला-मनाली हुआ कूल-कूल, आंधी-बारिश का अलर्ट

Himachal Pradesh weather: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहे हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में सुबह से तेज हवाएं चलती रहीं और हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बादलों के बरसने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था और लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे।

शिमला का मौसम कैसा

शिमला में सुबह आसमान में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बारिश हुई। तेज हवाओं के कारण मौसम ठंडा हो गया। पिछले कल शिमला का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, जो सामान्य से करीब पांच डिग्री ज्यादा था। राजधानी में पिछले दो दिनों से गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। ऊना और शिमला सहित कई जगह लू जैसी स्थिति भी दर्ज की गई थी।

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चंबा में भी हुई बारिश

चंबा में भी सुबह से रुक-रुक कर बारिश होती रही और तेज हवाएं चलीं। बारिश होने से पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली। पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदला और हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम ठंडा होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने राहत महसूस की। हमीरपुर, ऊना बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में भी सुबह से हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहा।

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41 डिग्री तक पहुंच गया था तापमान

दरअसल, पिछले तीन-चार दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी मैदानी क्षेत्रों जैसी गर्मी महसूस की जा रही थी। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ था, जहां बुधवार को तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमीरपुर के नेरी में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया था। सुंदरनगर, मंडी, नाहन, कांगड़ा और सोलन में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा था। शिमला, मनाली और कल्पा जैसे ठंडे इलाकों में भी दिन और रात दोनों समय गर्मी महसूस की जा रही थी।

2 दिन का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। आज चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, एक या दो दौर की तेज बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लाहौल-स्पीति और चंबा के कुछ हिस्सों तथा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को भी कई इलाकों में बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है। 24 और 25 मई को मैदानी इलाकों को छोड़कर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 मई को केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है, जबकि 27 मई से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने का अनुमान है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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