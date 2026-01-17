Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh mausam ka hal shimla manali weather snowfall rainfall started yellow alert
हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम, इन इलाकों में बर्फबारी, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम, इन इलाकों में बर्फबारी, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

संक्षेप:

Himachal Pradesh Ka Mausam: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई इलाकों में भीषण बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।

Jan 17, 2026 12:00 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे जैसे हालात के बाद आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है और इसकी शुरुआत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हुई है। इससे पूरे राज्य में ठंड का असर एक बार फिर तेज हो गया है। बीती रात से लाहौल–स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया है। रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रों पर लगातार बर्फ गिर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लाहौल–स्पीति जिले के हंसा में करीब तीन सेंटीमीटर ताजा बर्फ दर्ज की गई है, जबकि केलांग, कुकुमसेरी और गोंदला में भी हल्की बर्फबारी हुई है। इस बीच राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में घने बादल छाए हुए हैं और यहां भी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इसे लेकर स्थानीय लोग और पर्यटन से जुड़े कारोबारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि इस पूरे शीतकालीन मौसम में अब तक इन दोनों प्रमुख हिल स्टेशनों पर बर्फ नहीं गिरी है। राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है।

बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज किन्नौर और लाहौल–स्पीति जिलों के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग का अनुमान है कि 23 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होता रहेगा, वहीं 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के और सक्रिय होने से बारिश व बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आया है, जो उत्तर भारत के ऊपर असर दिखा रहा है।

पिछले करीब तीन महीनों से राज्य में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए थे। इसका सीधा असर रबी सीजन की फसलों, खासकर गेहूं पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि पर्याप्त ‘चिलिंग आवर्स’ न मिलने से सेब के पौधों की सेहत और आगामी उत्पादन पर असर पड़ सकता है। जलस्रोतों और नदियों के जलस्तर में आई गिरावट से जलविद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में ताजा बर्फबारी और बारिश से किसानों, बागवानों और बिजली क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत की उम्मीद है। साथ ही यदि शिमला और मनाली में भी बर्फ गिरती है तो इससे पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटक एक बार फिर पहाड़ों का रुख कर सकते हैं।

तापमान की बात करें तो बादलों के कारण राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में उछाल आया है और यह सामान्य से करीब 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। शिमला में शनिवार को न्यूनतम तापमान करीब 8.4 डिग्री, मनाली में 7.1 डिग्री, सुंदरनगर में 7.2 डिग्री, भुंतर में 7.8 डिग्री, कल्पा में 4.2 डिग्री, धर्मशाला में 2.8 डिग्री, ऊना में 5.3 डिग्री, नाहन में 6.8 डिग्री, पालमपुर में 5.5 डिग्री, सोलन में 5.0 डिग्री, मंडी में 6.3 डिग्री, कांगड़ा में 5.6 डिग्री और बिलासपुर में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि जनजातीय इलाकों में कुकुमसेरी और ताबो जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे क्रमशः -1.6 व -2.6 डिग्री बना हुआ है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।