Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal pradesh mausam ka hal shimla manali weather snowfall rainfall alert
हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन भारी बर्फबारी-बारिश और तूफान का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन भारी बर्फबारी-बारिश और तूफान का अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विभाग ने अगले दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान तूफानी हवाएं भी चलेंगी।

Jan 21, 2026 11:46 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है, क्योंकि 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी, तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, जबकि 23 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस के अधिक सक्रिय होने के कारण पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस दिन भी तेज तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। विभाग का कहना है कि 22 से 24 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 24 जनवरी को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इस दिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम

25 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर तेज बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, लेकिन फिलहाल इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज नहीं की गई और आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है, राजधानी शिमला में सुबह से तेज धूप खिली रही, हालांकि ठंड का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश में कोहरे का प्रभाव अब कम हो गया है, लेकिन निचले जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है।

तापमान की बात करें तो लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 6.8 डिग्री, ताबो में माइनस 6.7 डिग्री और कल्पा में माइनस 2.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 4.4, मनाली में 1.2, सुंदरनगर में 2.0, भुंतर में 1.2, पालमपुर में 2.0, सोलन में 1.7, हमीरपुर में 1.9, मंडी में 2.9, ऊना में 3.0, कांगड़ा में 3.8, बिलासपुर में 4.5, नाहन में 6.3, कसौली में 6.3, पांवटा साहिब में 9.0 और नेरी में 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। जबकि राज्य का औसत तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, 23 जनवरी को सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पैल को खत्म कर सकता है। इससे जहां पहाड़ों में बर्फबारी की उम्मीद है, वहीं मैदानी इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकती है, जो पिछले तीन महीनों से बारिश न होने के कारण सूखे की कगार पर पहुंच चुकी गेहूं की फसल के लिए राहत लेकर आएगी। विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि शिमला और मनाली में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है। जनवरी का आधा महीना बीतने के बावजूद अब तक यहां पहली बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने लोगों और सैलानियों से अपील की है कि वे अगले दो दिन खास तौर पर सतर्क रहें, मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और भारी बर्फबारी संभावित ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा से बचें।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।