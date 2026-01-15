Hindustan Hindi News
शीतलहर के बीच हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम, छह दिन तक होगी बारिश-बर्फबारी

शीतलहर के बीच हिमाचल में कल से बदलेगा मौसम, छह दिन तक होगी बारिश-बर्फबारी

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 6 दिन तक लगातार बारिश और बर्फबारी को लेकर अपडेट दिया है।

Jan 15, 2026 11:18 am IST लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के कहर के बीच अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है और कल से लगातार छह दिन यानी 16 से 21 जनवरी तक राज्य में वर्षा व बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से खासतौर पर उच्च पर्वतीय और जनजातीय इलाकों में बर्फ गिर सकती है, जबकि 19 और 20 जनवरी को कई हिस्सों में बादल जमकर बरसने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 24 घंटे यानी 16 जनवरी को दिन के समय मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इसी अवधि में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है।

आज राज्य में मौसम साफ बना हुआ है। हिल स्टेशन शिमला में सुबह से धूप खिली है जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों को परेशान किया बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर मात्र 20 मीटर तक पहुंच गई।

प्रदेश में पिछले करीब तीन महीनों से पर्याप्त वर्षा और बर्फबारी नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इसका सीधा असर फसलों और फलों पर पड़ रहा है, निचले और मैदानी इलाकों में रबी की मुख्य फसल गेहूं बारिश न होने की स्थिति में बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उधर ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में माइनस 4.9 डिग्री रहा। इसके अलावा कल्पा में माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, वहीं शून्य के आसपास तापमान वाले इलाकों में सुंदरनगर और भुंतर में 0.5 डिग्री, सोलन में 0.6 डिग्री, सैंज में 0.2 डिग्री और बजौरा में 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

अन्य शहरों की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 7.0, चौपाल में 7.4, नाहन में 6.6, पांवटा साहिब में 6.0, देहरा गोपीपुर में 7.0, ऊना में 2.6, हमीरपुर में 0.8, बिलासपुर में 2.5, कांगड़ा में 3.0, मंडी में 1.7, पालमपुर में 2.5, मनाली में 1.1, कुफरी में 2.8, नारकंडा में 3.0, सराहन में 4.2 और रिकांगपिओ में 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले इलाकों हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और इन इलाकों में ठंड का असर शिमला जैसे हिल स्टेशनों से भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। बीती रात राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और फिलहाल प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है।

