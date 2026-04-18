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हिमाचल प्रदेश प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 2 दिन इन इलाकों में होगी बारिश

Apr 18, 2026 12:15 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट दिया है।

हिमाचल प्रदेश प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 2 दिन इन इलाकों में होगी बारिश

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया है। विभाग के अनुसार आज 18 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 19 और 20 अप्रैल को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 21, 22 और 23 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में उछाल आएगा और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ सकता है। 24 अप्रैल को फिर से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है।

कहां-कहां हुई बारिश

बीती रात राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्का हिमपात हुआ। वहीं मध्यवर्ती और निचले इलाकों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा सलापड में 21.0 मिमी और सलूणी में 18.3 मिमी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुकुमसेरी में 14.4 मिमी, सांगला में 7.8 मिमी, कल्पा में 5.2 मिमी, जोत में 4.0 मिमी, सराहन में 3.0 मिमी, भाबानगर में 2.4 मिमी, गोंधला में 2.2 मिमी, भरमौर में 2.0 मिमी, सेओबाग में 1.8 मिमी और जोगिंद्रनगर में 1.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। एक-दो स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं। सियोबाग में हवा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।

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शिमला-मनाली का क्या हाल

हालांकि शनिवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा और राजधानी शिमला तथा मनाली में धूप खिली रही । इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिन के दौरान कुछ स्थानों पर फिर से हल्की वर्षा हो सकती है।

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कहां कितना तापमान

तापमान की बात करें तो राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री, कल्पा में 4.6 डिग्री, ताबो में 5.0 डिग्री, सराहन में 7.3 डिग्री, मनाली में 8.5 डिग्री, भुंतर में 10.1 डिग्री, सुंदरनगर में 13.9 डिग्री, सोलन में 14.0 डिग्री, बरठीं में 14.3 डिग्री, मंडी और धर्मशाला में 14.7 डिग्री, पालमपुर में 15.0 डिग्री, शिमला में 15.6 डिग्री, ऊना और कांगड़ा में 16.0 डिग्री, नाहन में 18.1 डिग्री, बिलासपुर और देहरा गोपीपुर में 19.0 डिग्री तथा पांवटा साहिब में 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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