हिमाचल में ठंड का कहर! 9 शहरों में माइनस में तापमान; कैसा रहेगा पूरे हफ्ते का मौसम

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 9 शहरों का तापमान माइनस में पहुंच गया है।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने इस समय अपना सबसे तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पूरा राज्य भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान लगातार गिर रहा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के नौ शहरों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि कई अन्य स्थानों पर पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। राजधानी शिमला में इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान शिमला के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह सामान्य से 1.4 डिग्री नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही 11 जनवरी तक प्रदेश के निचले और मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि 13 जनवरी तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और इस अवधि के दौरान बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, जिससे लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं।

हैरानी की बात यह है कि प्रमुख हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में अभी तक सीजन की पहली बर्फबारी भी नहीं हो पाई है। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले करीब तीन महीनों से पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे सूखे जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और गेहूं सहित अन्य रबी फसलों तथा सेब व अन्य फलों पर इसका असर पड़ने लगा है।

मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति का ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कुकुमसेरी में पारा माइनस 9.2 डिग्री, कल्पा में माइनस 5.2 डिग्री, नारकंडा में माइनस 2.9 डिग्री, रिकांगपिओ में माइनस 2.0 डिग्री, कुफरी में माइनस 1.3 डिग्री, मनाली में माइनस 1.4 डिग्री, सोलन में माइनस 1.1 डिग्री और सियोबाग में माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री, भुंतर में 0.5 डिग्री, धर्मशाला में 4.8 डिग्री, ऊना में 5.8 डिग्री, नाहन में 5.0 डिग्री, पालमपुर में 2.0 डिग्री, कांगड़ा में 2.5 डिग्री, मंडी में 2.1 डिग्री, बिलासपुर में 2.5 डिग्री और हमीरपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जुब्बड़हट्टी में पारा 3.6 डिग्री, बरठीं में 0.9 डिग्री, पांवटा साहिब में 9.0 डिग्री, सराहन में 4.1 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 7.0 डिग्री, नेरी में 4.2 डिग्री और बजौरा में 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और यह सामान्य से औसतन 1.2 डिग्री नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि घने कोहरे और शीतलहर के चलते खासकर सुबह और रात के समय वाहन चालकों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का यह दौर यूं ही बना रह सकता है।