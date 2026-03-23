Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हिमाचल में मौसम की बेरुखी, शिमला में गिरे ओले; इन जिलों में येलो अलर्ट

Mar 23, 2026 07:56 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

हिमाचल प्रदेश में 3 दिन की राहत के बाद सोमवार को फिर मौसम बदल गया। शिमला और अन्य इलाकों में बारिश एवं ओलावृष्टि से तापमान गिर गया और ठंड बढ़ गई। IMD ने 26 मार्च के लिए भी अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल में मौसम की बेरुखी, शिमला में गिरे ओले; इन जिलों में येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में तीन दिन की राहत के बाद सोमवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक बादल छाए और बारिश के साथ ओले गिरे। राजधानी शिमला में सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद तेज बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और ओलावृष्टि ने मौसम को ठंडा कर दिया। निचले इलाकों में भी कई जगह बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को फिर से ठंड का अहसास हो रहा है।

कहां कितना तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शिमला में गिरे ओले, किसानों की चिंता बढ़ी

हिमाचल के कई हिस्सों में सोमवार को सुबह से ही मौसम बदलने के संकेत मिलने लगे थे। शिमला में सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर होते-होते बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। शिमला में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ ओले भी गिरे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। इससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है।

बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 14 घंटे के दौरान हिमायल के उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

26 मार्च को भी बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार 26 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

29 मार्च तक मौसम की आंख मिचौली

मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और बीच-बीच में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल के मंडी में भूस्खलन; डरा देने वाला VIDEO आया सामने, खाली कराए गए 9 घर

बारिश से गिरा तापमान

इस बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा कल्पा में 2.6 डिग्री, धर्मशाला में 8.9 डिग्री, ऊना में 12.4 डिग्री, नाहन में 9.5 डिग्री, पालमपुर और सोलन में 10-10 डिग्री, कांगड़ा में 12.9 डिग्री और मंडी में 12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री और ताबो में माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:हिमाचल पर अगले कुछ दिन भारी; 40 की स्पीड से चलेगी आंधी, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

लगातार दिख रही मौसम की बेरुखी

बता दें कि मार्च महीने में मौसम की बेरुखी लगातार बनी हुई है। इससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। मार्च महीने के पहले पखवाड़े में लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने के कारण कई जगह मई जैसी गर्मी महसूस की गई थी, लेकिन 18 मार्च के बाद मौसम बदला और अब एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश में ठंडक लौट आई है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही बदला हुआ रुख जारी रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में कानून के दायरे में आएंगे स्पा सेंटर, नई पॉलिसी बनाएगी सुक्खू सरकार

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Weather Weather News Weather Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।