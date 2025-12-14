Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh mausam alert for snowfall in peaks and dense fog for planes
हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट, फिर दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ; कोहरा करेगा परेशान

हिमाचल में चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट, फिर दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ; कोहरा करेगा परेशान

संक्षेप:

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस साल हिमाचल में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों और सैलानियों को निराशा ही हाथ लगी है। केवल ऊंचे पहाड़ी इलाकों की चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 

Dec 14, 2025 04:06 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

अकमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस साल हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों और सैलानियों को निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों में अभी तक बर्फबारी का दीदार नहीं हुआ है। हालांकि मौजूदा बेहद कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटे के दौरान केवल ऊंचे पहाड़ी इलाकों की चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। इसके बाद सूबे में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को दस्तक दे सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस जिले में कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने निचले और मैदानी इलाकों के लिए अगले दो दिनों तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर 16 दिसंबर तक बिलासपुर जिले के भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में और उसके आसपास इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

मंडी जिले में भी कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने मंडी जिले के बाल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में 16 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं, मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में दिन के समय बादलों के बीच हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। आगे भी इन इलाकों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि बादलों की आवाजाही में कमी आएगी।

चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके बाद 15 से 19 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है और इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी नहीं होगी। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर भी 19 दिसंबर तक बर्फबारी की संभावना नहीं है।

20 दिसंबर को भी चोटियों पर पड़ सकती है बर्फ

मौसम विभाग की मानें तो 17 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय पर दस्तक दे सकता है। इसके प्रभाव से 18 और 19 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो हिमाचल प्रदेश में भी ऊंची चोटियों पर 20 दिसंबर को हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है।

बर्फबारी नहीं होने से टूरिज्म पर असर

आमतौर पर दिसंबर के पहले पखवाड़े में शिमला, कुफरी और मनाली जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बर्फ गिरने लगती है। लेकिन इस बार अब तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने से मौसम की पहली बर्फबारी नहीं हो पाई है। बर्फ नहीं गिरने से हिल स्टेशनों में पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है और पहाड़ी इलाकों में घूमने आए सैलानी मायूस नजर आ रहे हैं। होटल और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को अब क्रिसमस और नए साल के दौरान बर्फबारी की उम्मीद है।

सूखे जैसे हालात

लंबे समय से वर्षा-बर्फबारी के अभाव में प्रदेश में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं और इसका सीधा असर फसलों और फलों पर पड़ रहा है। किसान और बागवान बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि खेतों और बागीचों में नमी लौट सके।

शीतलहर का असर

बादलों के न बरसने से सूखी ठंड भी लोगों को परेशान कर रही है। राज्य में तापमान लगातार गिर रहा है और शीतलहर का असर तेज होता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर निचले और मैदानी इलाकों तक लोग कड़ाके की ठंड से बेहाल हैं।

इन जिलों में जमे झरने

जनजातीय जिलों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। इससे नाले, झरने और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बीच राज्य के निचले जिलों बिलासपुर और मंडी में रविवार सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ।

कहां कितना तापमान?

मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौल-स्पीति जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस और ताबो में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री रहा, जबकि सुंदरनगर और भुंतर में 5.6 डिग्री, कल्पा में 2.4 डिग्री, धर्मशाला और ऊना में 7 डिग्री, नाहन में 9 डिग्री, पालमपुर में 6.5 डिग्री, सोलन में 3.3 डिग्री, मनाली में 2.3 डिग्री, कांगड़ा में 7.8 डिग्री, मंडी में 7.3 डिग्री, बिलासपुर में 8.5 डिग्री, हमीरपुर में 6.9 डिग्री, कुफरी में 8.4 डिग्री और जुब्बड़हट्टी में 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।