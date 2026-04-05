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हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में तेज बर्फबारी, तेज हवाओं के साथ होगी ओलावृष्टि; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Apr 05, 2026 11:10 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में तेज बर्फबारी, तेज हवाओं के साथ होगी ओलावृष्टि; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लाहौल-स्पीति और अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में बीती रात पर्यटकों के वाहन बर्फ में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने 11 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने और 9 अप्रैल तक कई इलाकों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि रविवार सुबह शिमला सहित कई पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन अगले दिनों में फिर से खराब होने का अनुमान है।

इन इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी

बीते 24 घंटों के दौरान लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चम्बा के पांगी-भरमौर क्षेत्र में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार गोंधला में 28.5 सेंटीमीटर, केलांग में 20 सेंटीमीटर, हंसा में 5 सेंटीमीटर और कुकुमसेरी में 1.3 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गईं और यातायात प्रभावित रहा।

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बर्फबारी में फंसे हजारों पर्यटक

अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास भारी बर्फबारी के कारण करीब एक हजार वाहन बर्फ में फंस गए थे, जिनमें लगभग पांच हजार पर्यटक सवार थे। पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालकर वाहनों को मनाली की ओर डायवर्ट किया। इसी तरह लाहौल-स्पीति में केलांग-उदयपुर मार्ग पर शोलिंग गांव के पास 10 से 12 वाहन बर्फ में फंस गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी पर्यटकों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, को सुरक्षित होमस्टे और होटलों में ठहराया। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।

उधर, चम्बा जिले में लोक निर्माण विभाग ने तीसा मार्ग पर शाम के समय यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार बारिश के कारण कुछ स्थानों पर अचानक पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

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ओलावृष्टि भी हुई

प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घण्टों में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। सुंदरनगर में 18.2 मिलीमीटर, धर्मशाला में 18.2 मिलीमीटर, मनाली में 17 मिलीमीटर, शिमला में 13.4 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 13.2 मिलीमीटर, सांगला में 12.8 मिलीमीटर, कल्पा में 11 मिलीमीटर और कसौली में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला और सुंदरनगर में ओलावृष्टि भी हुई है, जबकि कई जगहों पर तेज हवाएं चलीं।

2 दिन ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 6 अप्रैल को कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 7 और 8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। 9 अप्रैल को येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

कहां कितना तापमान

मौसम में आई ठंड के कारण लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। रविवार को दर्ज न्यूनतम तापमान के अनुसार कल्पा में 0.6 डिग्री, मनाली में 5.1 डिग्री, शिमला में 7.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 9.5 डिग्री, भुंतर में 9.0 डिग्री, पालमपुर में 10.0 डिग्री, सोलन में 11.5 डिग्री, धर्मशाला में 12.0 डिग्री, सुंदरनगर में 12.1 डिग्री, नाहन में 12.5 डिग्री, मंडी में 12.7 डिग्री, कांगड़ा में 13.6 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 14.0 डिग्री, ऊना में 14.2 डिग्री, नेरी में 14.9 डिग्री, बिलासपुर में 16.0 डिग्री और पांवटा साहिब में 22.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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