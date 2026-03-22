हिमाचल के मंडी में भूस्खलन; डरा देने वाला VIDEO आया सामने, खाली कराए गए 9 घर
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रोपडू गांव में भारी बारिश और पहाड़ी कटाई के कारण भीषण भूस्खलन हुआ जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर नौ घरों को खाली कराया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रोपडू गांव में बारिश के कारण जोरदार भूस्खलन हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस भूस्खलन के कारण 9 घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। पहाड़ी से गिरते मलबे और पत्थरों ने गांव के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इससे एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है। निवासियों का मानना है कि पहाड़ी की कटाई आपदा का मुख्य कारण है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है।
गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त
एक अधिकारी ने बताया कि मंडी जिले के रोपडू गांव में पिछले तीन दिनों से जारी रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। एक गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि बड़े-बड़े पत्थर और मलबा पहाड़ी पर खतरनाक तरीके से अटके हुए हैं, जिससे नीचे स्थित गांव के लिए गंभीर और तत्काल खतरा बना हुआ है। भीषण भूस्खलन के बाद नौ घरों को खाली करने को कहा गया है।
9 घरों को खाली करने का निर्देश
अधिकारी और पूर्व प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने खतरे में पड़े 9 घरों को खाली करने का निर्देश दिया। भूस्खलन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। गांव के निवासियों ने बताया कि इस समय गांव के ऊपर पहाड़ी काटने का काम चल रहा है।
मौसम विभाग का येलो अलर्ट
इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार और गुरुवार को कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकने और छींटे पड़ने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 5 दिनों में राज्य में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि रविवार को मौसम शुष्क रहा और तेज धूप खिली।
कैसा रहेगा तापमान?
इससे न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान शून्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वहीं उना में दिन के दौरान सबसे अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
28 मार्च तक का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान में अगले चार से पांच दिनों के दौरान धीरे-धीरे दो से पांच डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 24, 25, 27 और 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात होने का अनुमान है। 23 मार्च को भी कुछ स्थानों पर ऐसा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 26 मार्च से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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