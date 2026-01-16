हिमाचल प्रदेश मौसम पर बड़ा अपडेट, यहां पूरे हफ्ते होगी बारिश और बर्फबारी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक बर्फबारी को लेकर अपडेट जारी किया है। इस दौरान बारिश की भी संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में इस सर्दी के मौसम में असामान्य हालात बने हुए हैं और बीते करीब तीन महीनों से राज्य सूखे की चपेट में है। विंटर सीजन के बीच पहाड़ों में अब तक ढंग की बर्फबारी नहीं हो पाई है। इससे शिमला, मनाली और कुफरी जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों की वादियां सूनी पड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि जनवरी का आधा महीना बीतने के बावजूद शिमला और मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी दर्ज नहीं हुई है। बर्फ न गिरने का असर केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है बल्कि खेती और बागवानी पर भी साफ नजर आने लगा है। निचले इलाकों में बारिश न होने से गेहूं की फसल सूखने की कगार पर है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पौधों को जरूरी चिलिंग आवर नहीं मिल पा रहे हैं। इससे आगामी सेब उत्पादन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पर्यटन कारोबार भी इससे प्रभावित हुआ है।

नए साल के बाद शिमला और मनाली में पर्यटकों की संख्या में तेज गिरावट आई है और वीकेंड पर भी शिमला के होटलों में महज 15 से 20 फीसदी तक ही बुकिंग हो पा रही है। इससे होटल और टैक्सी से जुड़े कारोबारी मायूस हैं और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार जनवरी की शुरुआत में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश जरूर हुई थी, लेकिन वह जरूरत के मुकाबले बेहद नाकाफी रही। अब मौसम विभाग ने राहत भरी उम्मीद जताई है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22 जनवरी तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। खास तौर पर 20 और 22 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा प्रभावी रहने का अनुमान है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर चल सकता है और शिमला-मनाली में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और शिमला व मनाली में धूप खिली, हालांकि दोपहर बाद मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत हैं।

इस बीच तापमान के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। शुक्रवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.4 डिग्री ज्यादा है और पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रात का तापमान रहा, यानी शिमला की रातें इस समय हिमाचल में सबसे ज्यादा गर्म हैं। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.6, भुंतर में 1.0, कल्पा में 0.6, धर्मशाला में 5.2, ऊना में 2.8, नाहन में 6.0, पालमपुर में 4.0, सोलन में 0.1, मनाली में 2.6, कांगड़ा में 4.4, मंडी में 2.3, बिलासपुर में 4.0, हमीरपुर में 2.1, जुब्बड़हट्टी में 6.8, कुफरी में 8.5, कुकुमसेरी में माइनस 3.8, नारकंडा में 5.0, रिकांगपिओ में 2.8, सेओबाग में 0.4, बरठीं में 1.1, चोपल में 10.3, पांवटा साहिब में 8.0, सराहन में 8.5, ताबो में माइनस 5.2 और बजौरा में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनजातीय इलाकों में पारा अभी भी माइनस में बना हुआ है, जबकि मैदानी जिलों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आ सकती है और लंबे इंतजार के बाद हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने की उम्मीद जगी है।