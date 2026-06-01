Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में 3 दिन आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, जून में ठंडा मौसम

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

Himachal Weather: लगातार हो रही बारिश और बादल छाए रहने से प्रदेश में गर्मी का असर काफी कम हो गया है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली समेत पहाड़ी क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह में ही मौसम ठंडा बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में भी सामान्य तौर पर पड़ने वाली जून की तपिश महसूस नहीं हो रही है।

हिमाचल में 3 दिन आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, जून में ठंडा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जून को प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश और बादल छाए रहने से प्रदेश में गर्मी का असर काफी कम हो गया है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली समेत पहाड़ी क्षेत्रों में जून के पहले सप्ताह में ही मौसम ठंडा बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में भी सामान्य तौर पर पड़ने वाली जून की तपिश महसूस नहीं हो रही है।

सोमवार को भी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई, जबकि कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। ओले गिरने से सेब और अन्य गुठलीदार फलों की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल भाजपा ने 28 पदाधिकारियों को हटाया, जिला परिषद चुनाव में हुए थे बागी

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 3 जून से 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। 3 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के कुछ क्षेत्रों में आंधी, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 4 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में इसी तरह के मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में आंधी, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 34 मिलीमीटर वर्षा सराहन में हुई। इसके अलावा कल्पा में 24.6 मिमी, सांगला में 17.4 मिमी, ददाहू में 11.2 मिमी, धौलाकुआं में 11 मिमी, पूह में 10.4 मिमी, जटन बैराज में 10.2 मिमी, पांवटा साहिब में 8.4 मिमी, ताबो में 7 मिमी और खोकसर में 6.3 मिमी बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:जहां कांग्रेस की सरकार वहां भी 4 में से 3 शहर गई हार, भाजपा ने दिया जोर का झटका

बारिश और बादलों के प्रभाव से प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से औसतन 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सोमवार को सबसे अधिक तापमान ऊना में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद नेरी 36.9, मंडी 32.8, कांगड़ा 32.6, सुंदरनगर 32.5, बरठीं 31.8, धर्मशाला 31.0, भुंतर 30.7, सोलन 30.5, चंबा 30.3, नाहन 29.9, जुब्बड़हट्टी 27.2, शिमला 23.6, मनाली 23.5, केलांग 19.7, ताबो 18.9, कुफरी 17.9 और कल्पा में 17.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News Weather Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।