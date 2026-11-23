5 या उससे कम बच्चे होने पर मर्ज होगा स्कूल, HC ने सरकार के फैसले पर क्या आदेश दिया?
हिमाचल के स्कूल में पांच या उससे कम विद्यार्थी होने पर सरकार की ओर से विलय करने की बात कही गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो जानिए क्या आदेश दिया।
स्कूल में पांच या उससे कम विद्यार्थी होने पर सरकार की ओर से किए गए विलय के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। मंडी जिले के निहरी शिक्षा खंड स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला करला में मर्ज करने के राज्य सरकार के निर्णय में अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बच्चों की सुविधा को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को दिसंबर 2026 से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए मुफ्त और नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने कैबिनेट के फैसले को दी थी चुनौती
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने प्रेम लाल की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। राज्य सरकार ने 28 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर नेरी प्राथमिक पाठशाला का करला प्राथमिक पाठशाला में विलय किया था। सरकार ने यह निर्णय नेरी स्कूल में पांच या उससे कम विद्यार्थियों की संख्या होने के आधार पर लिया था। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले और 29 जुलाई 2024 के कैबिनेट निर्णय को चुनौती दी थी। उन्होंने क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नेरी स्कूल को पहले की तरह संचालित रखने की मांग की थी।
नेरी स्कूल का किया गया था विलय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि करला प्राथमिक पाठशाला, नेरी स्कूल से महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेरी स्कूल में पांच या उससे कम बच्चे होने के कारण अलग से स्कूल चलाने पर सार्वजनिक धन खर्च हो रहा था। इसी को देखते हुए व्यापक जनहित में दोनों स्कूलों का विलय किया गया। सरकार की ओर से अदालत को यह आश्वासन भी दिया गया कि प्रभावित बच्चों को करला स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
हाईकोर्ट ने विलय के सरकारी आदेश में नहीं किया हस्तक्षेप
हाईकोर्ट ने स्कूलों के विलय के सरकारी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और उनकी आवाजाही को लेकर सरकार को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खंडपीठ ने कहा कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को स्कूल प्रबंधन समिति और करला स्कूल के प्रिंसिपल के साथ विचार-विमर्श कर दिसंबर 2026 से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए तत्काल मुफ्त, सुविधाजनक और नियमित परिवहन सुविधा शुरू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
रिपोर्ट: यूके शर्मा
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