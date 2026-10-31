हिमाचल के संजौली-भट्टाकुफर टनल में नई खुदाई पर HC की रोक, केवल एक काम को मंजूरी?
हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की संजौली-भट्टाकुफर सुरंग में नई खुदाई पर रोक लगा दी है। हालांकि ढहने के खतरे को देखते हुए केवल पहले से खोदे गए हिस्से को सुरक्षित करने के लिए वीडियोग्राफी के बाद सेकेंडरी लाइनिंग की सशर्त अनुमति दी गई है।
शिमला के संजौली में निर्माणाधीन चलोंठी-संजौली-भट्टाकुफर ट्विन ट्यूब सुरंग में अब कोई नई खुदाई नहीं होगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने सुरंग के ढहने के खतरे को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को अगले आदेश तक नई या अतिरिक्त खुदाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अदालत ने पहले से खोदे जा चुके हिस्से को सुरक्षित करने के लिए जरूरी सेकेंडरी लाइनिंग का काम करने की सशर्त अनुमति दे दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि लाइनिंग के अलावा सुरंग के भीतर किसी अन्य तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने पारित अपने आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्देश जारी किए। अदालत ने माना कि यदि पहले से खोदे गए हिस्से की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम नहीं किया गया तो सुरंग की छत और अधिक ढहने का खतरा है।
इसी को देखते हुए केवल सुरक्षा के लिए जरूरी सेकेंडरी लाइनिंग करने की अनुमति दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया कि यह काम शुरू करने से पहले एनएचएआई पूरे उत्खनित हिस्से की वीडियोग्राफी करवाए। इसके बाद वीडियोग्राफी से संबंधित पूरी रिपोर्ट हलफनामे के साथ अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करनी होगी।
यह आदेश प्रतिवादियों की ओर से दायर उस आवेदन पर आया, जिसमें 29 अक्टूबर के पूर्व आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। प्रतिवादियों का कहना था कि पहले जारी आदेश के कारण घटनास्थल पर जरूरी सुरक्षा कार्य नहीं किए जा पा रहे हैं। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि प्रस्तावित कार्य के संबंध में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है और मामला IIT रुड़की के पास भी विचाराधीन है।
यह मामला संजौली के प्रभावित स्थानीय निवासियों विनीत शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने सुरंग निर्माण को असुरक्षित बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरंग की खुदाई के कारण उनके घरों में दरारें आ गई हैं और कई मकानों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है।
अदालत ने एनएचएआई से यह भी जवाब मांगा है कि जब शिमला बाईपास परियोजना के लिए पहले ही भूमि अधिग्रहण किया जा चुका था और करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका था, तो उस योजना को छोड़कर घनी आबादी वाली पहाड़ी के नीचे सुरंग बनाने का निर्णय क्यों लिया गया।
सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने अदालत को बताया था कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और तकनीकी टीम के सुझावों के बाद 18 सितंबर 2026 से सुरंग का काम पूरी तरह बंद है। प्राधिकरण ने आश्वासन दिया था कि आईआईटी रुड़की की तकनीकी टीम की सुरक्षा रिपोर्ट मिलने और स्थानीय मकानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने तक निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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