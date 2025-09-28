सिर्फ दोषसिद्धि के आधार पर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, HC ने बहाली का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए या जांच न करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए। कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिए और बहाली का निर्देश दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए या जांच न करने के कारणों को दर्ज करना चाहिए।

जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की कि एचआरटीसी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नियम 19(1) दोषसिद्धि पर सरकारी कर्मचारी की स्वतः बर्खास्तगी की अनुमति देता है, इससे कोर्ट सहमत नहीं है। नियम 19 का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ऐसा आदेश पारित करने से पहले मामले की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने एचआरटीसी के तर्क को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता हिमाचल सड़क परिवहन निगम, हमीरपुर में चालक के रूप में कार्यरत था। 2011 में उसकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसने अपील दायर की जो खारिज कर दी गई।

उसके बाद उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। न्यायालय ने सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक कम कर दिया, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रखी।

इसके बाद 2019 में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने CCS (CCA) नियम, 1965 के नियम 19 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने के कारण सेवा से हटा दिया। याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यद्यपि CCS (CCA) नियम, 1965 का नियम 19 दोषसिद्धि सहित कुछ मामलों में सेवा समाप्ति की अनुमति देता है। फिर भी, न्यायालय ने कहा कि इन मामलों में भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सेवा समाप्ति के कारण दर्ज करने चाहिए।

एचआरटीसी की इस धारणा को खारिज करते हुए कि आईपीसी की धारा 279 और 304ए के तहत दोषसिद्धि स्वतः बर्खास्तगी का कारण बनती है, अदालत ने कहा कि प्राधिकारी को बर्खास्तगी का फैसला लेने से पहले अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता और समग्र सेवा रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 28 साल से ज्यादा समय से एचआरटीसी में ड्राइवर था। इसके बावजूद, उसे दुर्घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने का मौका तक नहीं दिया गया।