30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराएं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का राज्य चुनाव आयोग को आदेश

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय सीमा के भीतर कराने का अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाए जाएं।

Jan 09, 2026 11:12 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय सीमा के भीतर कराने का अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी औपचारिकताएं 28 फरवरी तक पूरी कर ली जाएं। इनमें मतदाता सूची का अपडेशन, आरक्षण रोस्टर तय करना और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस जनहित याचिका पर दिया, जिसमें समय पर पंचायत चुनाव न करवाने को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने दो दिन पहले इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।

राज्य सरकार ने मांगा था छह महीने का अतिरिक्त समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव टालने के पीछे आपदा की स्थिति का हवाला दिया था। सरकार का कहना था कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं, खराब सड़क संपर्क और परिसीमा निर्धारण की प्रक्रिया के चलते चुनाव करवाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। सरकार ने यह भी दलील दी कि उसे चुनाव कराने के लिए कम से कम छह महीने का अतिरिक्त समय चाहिए।

चुनावों को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता

हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है और समय पर चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि आपदा या परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का हवाला देकर चुनावों को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना अनिवार्य

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य चुनाव आयोग समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए लगातार सरकार को पत्र लिख रहा था, लेकिन राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह तय समय सीमा में चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करे। इस मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर को पंचायत चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि मॉनसून 2025 के दौरान आई आपदा के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और कनेक्टिविटी प्रभावित हुई थी। इसी आधार पर सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव टालने का फैसला लिया था।

मुख्य सचिव ने आदेश में खराब सड़कों का दिया था हवाला

यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत जारी किया गया था। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने यह आदेश जारी करते हुए कहा था कि आम जनता और मतदान कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। कई जिलों के उपायुक्तों ने भी खराब सड़क हालात का हवाला देते हुए पंचायत राज विभाग को पत्र लिखे थे।

इसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि हिमाचल में पंचायत चुनाव तय समय के भीतर कराना अनिवार्य होगा और राज्य सरकार को इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी करनी होंगी।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
