वह फांसी के पात्र नहीं; युग हत्याकांड मामले में हिमाचल HC ने दी आरोपियों को राहत, एक बरी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित मासूम युग हत्याकांड मामले में आज अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है, जबकि तीसरे दोषी तजेंद्र पाल सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की विशेष खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसका अर्थ है कि वे शेष जीवन तक जेल में रहेंगे। अदालत ने साफ किया कि इस मामले में फांसी की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने कहा, इस मामले में आरोपी फांसी के पात्र नहीं है।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने मंगलवार को शिमला के बहुचर्चित मासूम युग हत्याकांड मामले में सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि सेशन कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदला जाता है और यह उम्रकैद प्राकृतिक जीवन तक यानी अंतिम सांस तक रहेगी। साथ ही तीसरे आरोपी तेजिंद्र पाल सिंह को बरी कर दिया गया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इससे पहले 6 सितंबर 2018 को शिमला की जिला एवं सत्र अदालत ने इस मामले को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में पाते हुए तीनों आरोपियों विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा और तेजिंद्र पाल को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि इन दरिंदों ने एक मासूम की जिंदगी को अमानवीय तरीके से खत्म किया और फिरौती की रकम वसूलने की कोशिश की।

मामला जून 2014 का है, जब शिमला के राम बाजार से चार साल मास्टर युग का अपहरण कर लिया गया था। पड़ोस में रहने वाले तीनों आरोपियों ने फिरौती के लिये युग का अपहरण किया और युग के पिता से साढ़े तीन करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी। फिरौती पूरी न होने पर दरिंदों ने मासूम को बर्बर यातनाएं दीं और उसके शरीर पर पत्थर बांधकर जिंदा पानी के टैंक में फेंक दिया। अगस्त 2016 में भराड़ी के पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ। जांच सीआईडी को सौंपी गई, जिसने ठोस साक्ष्य जुटाकर 25 अक्तूबर 2016 को अदालत में चार्जशीट पेश की। फरवरी 2017 से ट्रायल शुरू हुआ और इसमें कुल 135 में से 105 गवाहों के बयान हुए। दस माह के भीतर जिला अदालत ने दोषियों को मौत की सजा सुना दी।

हाईकोर्ट का यह फैसला आने के बाद मासूम युग के परिजनों ने गहरी नाराजगी जताई है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि 11 साल गुजरने के बाद भी हमारे बेटे को न्याय नहीं मिला। फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलकर अदालत ने हमें और दुखी कर दिया। जिन दोषियों ने मासूम को बेरहमी से मार डाला, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए थी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारी यही मांग रहेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।