हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को बम से उड़ान की धमकी, ईमेल से मच गया हड़कंप

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुवार सुबह हाईकोर्ट को एक अज्ञात ईमेल के जरिए यह धमकी मिली। हालांकि सर्च अभियान में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

Jan 08, 2026 01:20 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुवार सुबह हाईकोर्ट को एक अज्ञात ईमेल के जरिए यह धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग तुरंत अलर्ट हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें हाई कोर्ट परिसर पहुंचीं और पूरे इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कई घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

जानकारी अनुसार धमकी भरा ईमेल सुबह के समय हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़े ईमेल सिस्टम पर प्राप्त हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी हाईकोर्ट प्रशासन को मिली, तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके बाद एहतियातन उच्च न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। अदालत परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी गई और तलाशी के दौरान हर कोने की गहन जांच की गई।

शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि धमकी को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए और हाईकोर्ट परिसर में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और स्थानीय पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी तरह का खतरा सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू कर दी गई है।

यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी दो बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनकी जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। बावजूद इसके हर बार सुरक्षा एजेंसियों को बड़े पैमाने पर संसाधन झोंकने पड़े और न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ।

पिछले साल जुलाई में कई जगहों पर बम की मिली थी धमकी

पिछले साल जुलाई महीने में भी हिमाचल प्रदेश में एक साथ कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस समय शिमला, नाहन, चंबा, कुल्लू और रामपुर स्थित किन्नौर जिला न्यायालय परिसरों के साथ-साथ सोलन जिले के सनावर स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। ईमेल में आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाए जाने का दावा किया गया था। धमकी मिलते ही सभी संबंधित अदालत परिसरों को खाली करवाया गया और अदालती कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी थी। बम निरोधक दस्तों और खोजी कुत्तों की मदद से की गई तलाशी में तब भी कुछ नहीं मिला था। सनावर स्कूल में उस समय छुट्टियां होने के कारण वहां स्थिति सामान्य रही थी।

सितंबर में धमकी के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी

इसी तरह पिछले साल सितंबर में उपायुक्त कार्यालय कुल्लू को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने नितिन शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने कर्नाटक के मेडिकेरी से चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर धमकी भरा ईमेल भेजा था। आरोपी का तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में भी इस तरह की धमकियां भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया था।

