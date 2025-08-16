संविदा कर्मी की मैटरनिटी लीव पर HC का बड़ा फैसला; सुक्खू सरकार का आदेश रद्द

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश कहा है कि किसी संविदा कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने नियमित किए जाने के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी संविदा कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने नियमित किए जाने के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था। जस्टिस संदीप शर्मा ने कामिनी शर्मा की रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश जारी किया।

अदालत ने कहा कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को 21 अगस्त 2021 से 180 दिनों की अवधि के लिए दिए गए मातृत्व अवकाश को कम करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

बता दें कि याचिकाकर्ता को सितंबर 2018 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेटर में संविदा के आधार पर जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 2021 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार 180 दिनों के मातृत्व अवकाश पर चली गईं।

हालांकि मातृत्व अवकाश के दौरान ही शिक्षा विभाग ने 21 अक्टूबर 2021 को उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया। नियमित किए जाने के दौरान उन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट और एक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। इसमें साफ उल्लेख किया था कि वह अपने मातृत्व अवकाश के दौरान नियमित नौकरी का ऑफर स्वीकार कर रही हैं।

विभाग ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई। हैरानी की बात कि दो महीने बाद 13 दिसंबर 2021 को विभाग ने 23 अक्टूबर 2021 से मातृत्व अवकाश रद्द कर दिया और 23 अक्टूबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक की अवधि को असाधारण अवकाश मान लिया।

विभाग ने आधार माना कि स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना 'ड्यूटी में शामिल होना' माना जाता है और इसलिए, उनका शेष मातृत्व अवकाश स्वतः ही रद्द हो गया। शिक्षा विभाग के इस कदम से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सीसीएस अवकाश नियमों के नियम 43 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से मातृत्व अवकाश के बीच में ही कार्यभार ग्रहण कर लेती है तो पुनः कार्यभार ग्रहण करने के कारण वह बाकी के अवकाश से वंचित हो जाती है।

हालांकि इस मामले में याचिकाकर्ता ने 'कार्यभार ग्रहण' नहीं किया था वरन नियमितीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज जमा किया था। यही नहीं याचिकाकर्ता ने साफ कहा था कि वह मातृत्व अवकाश पर हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश के बीच में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। वरन उसने पहले से स्वीकृत मातृत्व अवकाश की निरंतरता में नियमितीकरण स्वीकार किया। निरंतरता की स्वीकार्यता पर अधिकारियों ने कभी आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद कोर्ट मातृत्व अवकाश को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को निर्देश दिया गया कि यदि छह हफ्ते के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता को छह फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पूरा वेतन जारी किया जाए।

हाल ही में इसी पीठ ने अर्चना शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश एवं अन्य (स्टाफ नर्स, सिविल अस्पताल पांवटा साहिब) में इसी तरह के एक मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जहा मातृत्व अवकाश इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पहले से ही दो जीवित बच्चे हैं।

न्यायमूर्ति शर्मा ने इस मामले में भी याचिका स्वीकार की और कहा कि यदि तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह अधिकार संवैधानिक गारंटी और मानवीय गरिमा से उत्पन्न होता है, तो केवल नीतिगत मानदंडों का हवाला देकर यांत्रिक तरीके से अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता।