हिमाचल में भारी बर्फबारी से लोग बेहाल, 452 सड़कें और दो नेशनल हाईवे बंद

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सीजन की पहली भारी बर्फ़बारी ने जहां पहाड़ों को सफ़ेद चादर से ढक दिया है, वहीं आम जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सीजन की पहली भारी बर्फ़बारी ने जहां पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है, वहीं आम जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में कुल 452 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें दो नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। अकेले लाहौल स्पीति जिले में ही 290 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। शिमला जिला में भी कई सड़कें अवरुद्ध हैं। शिमला–रामपुर नेशनल हाईवे, शिमला–रोहड़ू और शिमला–चौपाल मार्ग बंद होने से अप्पर शिमला का संपर्क राजधानी से कट गया है। कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर और खिड़की जैसे इलाकों में सड़कें बर्फ़ और फिसलन के कारण पूरी तरह बंद हैं। शिमला शहर के भीतर भी कार्ट रोड, ढली, संजौली, टुटीकंडी और विकासनगर समेत कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। भारी हिमपात का सबसे बड़ा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है।

प्रदेश में कुल 4274 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे सैकड़ों गांव और शहरी इलाके अंधेरे में डूबे हैं। मंडी ज़िले में 1400 से अधिक, चम्बा में 700 से ज्यादा, कुल्लू और सिरमौर में 600- 600 से ज्यादा और ऊना में 500 से अधिक ट्रांसफार्मर बंद हैं। लगातार गिरते तापमान और तेज़ हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया है। शिमला पुलिस और प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और घरों व होटलों में ही रहने की अपील की है। आपात स्थिति के लिए पुलिस सहायता नंबर 112 और 0177-2812344 जारी किया गया है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अप्पर शिमला सहित किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के बर्फ प्रभावित इलाकों में कई रूटों पर बस सेवाएं स्थगित कर दी हैं। उधर, मौसम विभाग के अनुसार शिमला में 0.6 सेंटीमीटर, मनाली में 4.8, कुफरी और केलांग में 4-4, भरमौर में 4, कुकुमसेरी में 6.8 और कोठी में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ़बारी दर्ज की गई है, जबकि निचले इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। विभाग ने आज कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फ़बारी के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ झोंकों की चेतावनी दी है और कुछ इलाकों में ठंडा दिन और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। अगले दो दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने के आसार हैं, जबकि 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर की संभावना बताई गई है।

इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे या उसके आसपास दर्ज किया गया है। कुफरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.3 डिग्री, कुकुमसेरी में माइनस 2.8, नारकंडा में माइनस 3.5, तबो में माइनस 4.2, मशोबरा में माइनस 0.9 और कल्पा में माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिमला में तापमान शून्य डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बर्फ़बारी और ठंड के इस दौर ने जहां पर्यटकों को रोमांचित किया है, वहीं आम लोगों के लिए रोजमर्रा की ज़िंदगी एक बड़ी चुनौती बन गई है।