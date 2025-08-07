हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, छोड़ा गया पोंग डैम का पानी; कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। इस दौरान पोंग डैम का पानी भी छोड़ा गया है। पानी छोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद पोंग बांध जलाशय में पानी का स्तर बढ़ने के बाद गुरुवार सुबह अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिससे राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तलवाड़ा टाउनशिप में जल विनियमन के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पौंग बांध पावर हाउस के टर्बाइनों और पौंग जलाशय के स्पिलवे गेटों के माध्यम से 40,000 क्यूसेक पानी आज सुबह छोड़ा गया। अधिकारियों ने कहा कि पारंपरिक प्रोटोकॉल के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पानी निकासी को बढ़ाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गयी है तथा स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती एवं प्रारंभिक उपाय करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने लोगों को नदियों, सहायक नदियों और नहरों के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है क्योंकि पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इनमें बाढ़ आ सकती है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के आपदा मोचन बलों और अन्य सरकारी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है।
