Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल प्रदेश में होगी भारी बारिश, 4 दिन के लिए IMD का ऑरेंज अलर्ट

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Follow us on Google News
share

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते में चार दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

शिमला में भारी बारिश
शिमला में भारी बारिश

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। राज्य में अगले छह दिनों के दौरान बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त के साथ 14 और 15 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन चार दिनों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 12 और 13 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों में आई कमी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश की गतिविधि में कमी आई है, हालांकि कुछ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में होगी भारी बारिश, IMD का एक हफ्ते तक अलर्ट; NH-5 बंद

कहां कितनी हुई बारिश

इस अवधि में सिरमौर के पांवटा साहिब में सबसे अधिक 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला जिले के सराहन में 25.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कांगड़ा के घमरूर में 5.6 मिलीमीटर, धर्मशाला में 3.1 मिलीमीटर, चंबा के जोत में 2.8 मिलीमीटर और लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में भी 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 2.3 मिलीमीटर, शिमला के कोटखाई में 2.3 मिलीमीटर और जुब्बड़हट्टी में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश की 129 सड़कें बंद

राज्य में बारिश के कारण भूस्खलन से सड़कें बंद होने का सिलसिला जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार रविवार सुबह तक प्रदेश में 129 सड़कें बंद थीं। इसके अलावा तीन बिजली ट्रांसफार्मर और नौ पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी में सबसे अधिक 60 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 42, शिमला में 10, सोलन में छह, कांगड़ा में पांच और चंबा और ऊना में तीन-तीन सड़कें बंद हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में सड़क हादसों में तीन की मौत, तीन घायल

4 दिन तक ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। 11 अगस्त को भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। 12 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 13 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 14 और 15 अगस्त को फिर भारी से बहुत भारी बारिश कुछ स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। इस तरह 10, 11, 14 और 15 अगस्त को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट वाली स्थिति रहेगी।

भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को नदी-नालों और खड्डों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से बचने और भूस्खलन की आशंका वाले रास्तों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। नदी और नालों में पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है, इसलिए इनके आसपास जाना जोखिम भरा हो सकता है।

इस सीजन 152 लोगों की मौत

इस बीच, हिमाचल में इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। मानसून 30 जून को प्रदेश में दाखिल हुआ था। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के 8 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार मानसून के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 835 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इन 152 मौतों में सड़क हादसों में 86 लोगों की जान गई है। भूस्खलन से 14 लोगों की मौत हुई है। अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि बहने से चार लोगों की जान गई। बिजली का करंट लगने से छह लोगों की मौत हुई है। पहाड़ी से फिसलने, पेड़ से गिरने और अन्य वर्षा जनित हादसों में 22 लोगों की मौत दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल के इन जिलों में कल बहुत भारी बारिश का अलर्ट; शिमला में गिरे पेड़

जिलावार आंकड़ों में चंबा में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई है। कांगड़ा में 21, कुल्लू में 20, लाहौल-स्पीति और शिमला में 18-18, सिरमौर में 15, सोलन और ऊना में नौ-नौ, मंडी में सात, किन्नौर में पांच, बिलासपुर में चार और हमीरपुर में तीन लोगों की मौत हुई है। इन हादसों में 240 लोग घायल हुए हैं और दो लोग लापता हैं।

बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में घरों और दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब तक 63 कच्चे-पक्के मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं, जबकि 248 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। 12 दुकानें और 210 पशुशालाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस दौरान 197 पशुओं की भी मौत हुई है।

मानसून के दौरान प्रदेश में कुल करीब 835 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। विभाग की सड़कों और दूसरी संपत्तियों को करीब 615 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को करीब 199 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है।

हिमाचल में मानसून आम तौर पर सितंबर के अंत तक सक्रिय रहता है। मौसम विभाग के मौजूदा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने की घटनाओं का खतरा बना रहेगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।