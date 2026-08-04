Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में भारी बारिश, निचले इलाकों को चेतावनी; 10 अगस्त तक अलर्ट

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच निचले इलाकों में पानी फैलने की चेतावनी भी दी गई है। 

हिमाचल में भारी बारिश, निचले इलाकों को चेतावनी; 10 अगस्त तक अलर्ट
हिमाचल में भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रियता से कई हिस्सों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। मंगलवार सुबह से शिमला सहित अधिकांश इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जबकि सिरमौर जिले के कई इलाकों में देर रात से ही लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 से 10 अगस्त तक भी प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अगले 24 घंटों के लिए चंबा और कांगड़ा जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है।

बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 142 मिलीमीटर बारिश सिरमौर जिले के ददाहू में दर्ज की गई। इसके बाद बिलासपुर जिले के नैना देवी में 140.8 मिलीमीटर, सिरमौर के नाहन में 117.6 मिलीमीटर, सिरमौर के जटोन बैराज में 70.4 मिलीमीटर, धौलाकुआं में 68.5 मिलीमीटर, बिलासपुर के मलरोन में 64.2 मिलीमीटर, ओलिंडा में 60.6 मिलीमीटर, ऊना में 57 मिलीमीटर, कांगड़ा के नगरोटा सूरियां में 43 मिलीमीटर, ऊना के नंगल डैम में 42 मिलीमीटर, कांगड़ा के घमरूर में 41.4 मिलीमीटर और देहरा गोपीपुर में 39.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली भी चमकी।

निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका

लगातार बारिश के बीच सिरमौर जिले के गिरि जटोन बैराज डैम से मंगलवार सुबह पानी छोड़ा गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सूचना जारी कर बताया कि बैराज के गेट नंबर चार से सुबह पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले मैदानी क्षेत्रों में पानी फैलने की आशंका है। लोगों से नदी और उसके किनारों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों से भी यह सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है। लगातार बारिश के कारण बैराज से दिन में दूसरी बार भी पानी छोड़ा गया।

बारिश और भूस्खलन का असर प्रदेश के सड़क, बिजली और पेयजल नेटवर्क पर भी पड़ा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 109 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी जिले में 43, कुल्लू में 39, सिरमौर में 8, शिमला और चंबा में 6-6, कांगड़ा में 5 तथा ऊना में 2 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 6 बिजली ट्रांसफार्मर और 30 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 5 और 6 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 7 अगस्त को भी कई क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हैं, जबकि 8, 9 और 10 अगस्त को भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

रिपोर्ट :यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।