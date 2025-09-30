himachal pradesh health minister dhani ram shandil son sanjay shandil accused officials for corruption हिमाचल में हेल्थ मिनिस्टर के बेटे ने अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, क्या कहा?, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल के बेटे संजय शांडिल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Krishna Bihari Singh भाषा, शिमलाTue, 30 Sep 2025 08:34 PM
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल के बेटे संजय शांडिल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय शांडिल ने इन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। रिटायर सैन्य अधिकारी संजय शांडिल को हाल ही में मंत्री ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था।

संजय शांडिल ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनके पिता हिमाचल प्रदेश के सबसे ईमानदार नेता हैं लेकिन उनके विभाग के जो अधिकारी वसूली में शामिल हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हालांकि संजय शांडिल ने किसी का नाम नहीं लिया। संजय शांडिल ने अपने पोस्ट में कहा कि प्यारे हिमाचलवासियों मेरे पिता राज्य के सबसे ईमानदार राजनेता और हिमाचल की आन, बान और शान हैं।

संजय शांडिल ने मंत्री धनी राम शांडिल के विभाग से भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को हटाने की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उन भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये अधिकारी भोले भाले आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में किसी मंत्री के बेटे की ओर से मोर्चा खोले जाने का यह कोई पहले मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल के जून महीने में राज्य के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने फेसबुक पर अपने विधानसभा क्षेत्र जवाली में तबादलों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अपने पिता और सरकार का सार्वजनिक रूप से विरोध करने की चेतावनी दी थी।

