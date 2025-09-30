हिमाचल में हेल्थ मिनिस्टर के बेटे ने अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, क्या कहा?

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल के बेटे संजय शांडिल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल के बेटे संजय शांडिल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय शांडिल ने इन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। रिटायर सैन्य अधिकारी संजय शांडिल को हाल ही में मंत्री ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था।

संजय शांडिल ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनके पिता हिमाचल प्रदेश के सबसे ईमानदार नेता हैं लेकिन उनके विभाग के जो अधिकारी वसूली में शामिल हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हालांकि संजय शांडिल ने किसी का नाम नहीं लिया। संजय शांडिल ने अपने पोस्ट में कहा कि प्यारे हिमाचलवासियों मेरे पिता राज्य के सबसे ईमानदार राजनेता और हिमाचल की आन, बान और शान हैं।

संजय शांडिल ने मंत्री धनी राम शांडिल के विभाग से भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को हटाने की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उन भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये अधिकारी भोले भाले आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए।