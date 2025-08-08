Himachal Pradesh HC said that overpaid Salary cannot be recovered after 5 years 5 साल बाद नहीं वसूल सकते अधिक भुगतान किए गए वेतन, HC ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh HC said that overpaid Salary cannot be recovered after 5 years

5 साल बाद नहीं वसूल सकते अधिक भुगतान किए गए वेतन, HC ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली 5 साल बाद नहीं की जा सकती। कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाFri, 8 Aug 2025 05:00 PM
share Share
Follow Us on
5 साल बाद नहीं वसूल सकते अधिक भुगतान किए गए वेतन, HC ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया फैसला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कर्मचारियों को अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली 5 साल बाद नहीं की जा सकती। एकल पीठ के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य द्वारा दायर 36 अपीलों (लेटर पेटेंट अपील या एलपीए) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 5 साल के बाद अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती, जब कर्मचारियों की ओर से कोई गलत बयानी नहीं की गई थी। एकल पीठ के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा ने कर्मचारियों ने हित में फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार, शिमला जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 1993 से गलती से 1365 रुपए के बजाय 1410 रुपए तय कर दिया गया था। राज्य सरकार का दावा था कि इस वेतन विसंगति के कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप, शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने सभी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को वेतन निर्धारण को संशोधित करने और कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके सीएमओ के इस फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। जज ने राज्य को आगे चलकर वेतनमान में सुधार करने की अनुमति दी, लेकिन पहले से दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगा दी। अगर पहले ही कोई वसूली हो चुकी है तो राज्य को वह राशि वापस करने का निर्देश भी दिया।

एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 36 एलपीए दायर किए। हालांकि, जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। खंडपीठ ने कहा कि पांच साल से ज्यादा समय के बाद वसूली कानूनी तौर पर जायज नहीं है, खासकर जब कर्मचारियों ने कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी न की हो। कोर्ट ने यह भी बताया कि पुनर्निर्धारण और वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले कर्मचारियों को पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। यह नैसर्गिक न्याय का स्पष्ट उल्लंघन था।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे और अधिक भुगतान पांच वर्ष पहले की गई प्रशासनिक गलतियों के कारण हुआ था, इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।