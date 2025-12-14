हिमाचल को अब तक नहीं मिला 1,500 करोड़ का आपदा पैकेज, कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज राज्य को अब तक नहीं मिला है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज राज्य को अब तक नहीं मिला है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर भाजपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कठघरे में खड़ा किया है।

राज्य के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि 2023 के मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश को भारी तबाही का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से घोषित राहत राशि अब तक जमीन पर नहीं उतरी है।

मंत्रियों ने आरोप लगाया कि न केवल 1,500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज रोका गया है, बल्कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत राज्य के 9,200 करोड़ रुपये भी केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति और अधिक दबाव में आ गई है।

कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के फैसले के बाद केंद्र ने हिमाचल की उधारी सीमा 1,600 करोड़ रुपये कम कर दी, जिससे बीते तीन वर्षों में राज्य को कुल 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र द्वारा राज्य के हिस्से की राशि रोके जाने से हिमाचल पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा किए गए आकलन में 2023 के मानसून के दौरान राज्य को 9,000 से 9,500 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया था। इसके आधार पर हिमाचल सरकार ने PDNA फ्रेमवर्क के तहत 9,042 करोड़ रुपये की मांग केंद्र को सौंपी थी, लेकिन अब तक पूरी राशि जारी नहीं की गई है।