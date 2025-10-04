हिमाचल सरकार का विदेशी भर्ती अभियान; विदेशों में मिलेंगे जॉब्स के मौके, जानें डेट और स्थान

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करने जा रही है। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से आयोजित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सूबे के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर देने जा रही है। इसके लिए सरकार 9 अक्टूबर को हमीरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करेगी। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से आयोजित किया जाएगा। इसमें श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक भर्ती एजेंसी का सहयोग रहेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह अभियान सूबे के युवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के मौके उपलब्ध कराएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योग्य उम्मीदवारों का चयन विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एजेंसी के जरिए किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और भर्ती अभियान में भाग लें। रजिस्ट्रेशन, पात्रता मानदंड और जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही रोजगार कार्यालयों को मुहैया करा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।