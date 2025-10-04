himachal pradesh govt will organise special overseas recruitment drive in hamirpur हिमाचल सरकार का विदेशी भर्ती अभियान; विदेशों में मिलेंगे जॉब्स के मौके, जानें डेट और स्थान, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
himachal pradesh govt will organise special overseas recruitment drive in hamirpur

हिमाचल सरकार का विदेशी भर्ती अभियान; विदेशों में मिलेंगे जॉब्स के मौके, जानें डेट और स्थान

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करने जा रही है। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से आयोजित किया जाएगा।

Krishna Bihari Singh भाषा, शिमलाSat, 4 Oct 2025 11:35 PM
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार सूबे के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर देने जा रही है। इसके लिए सरकार 9 अक्टूबर को हमीरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में एक विशेष विदेशी भर्ती अभियान आयोजित करेगी। यह भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की ओर से आयोजित किया जाएगा। इसमें श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक भर्ती एजेंसी का सहयोग रहेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह अभियान सूबे के युवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के मौके उपलब्ध कराएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। योग्य उम्मीदवारों का चयन विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एजेंसी के जरिए किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और भर्ती अभियान में भाग लें। रजिस्ट्रेशन, पात्रता मानदंड और जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही रोजगार कार्यालयों को मुहैया करा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) की वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मुख्य सचिव विभागीय परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लक्ष्य निर्धारित करने और लटके कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित अन्य कार्यों के साथ-साथ कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार में भी तेजी लाई जाए। लोगों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए अधिकारियों से समर्पण भाव से काम करने के लिए कहा।

Himachal Pradesh News

