वर्ल्ड कप जीतने पर इस महिला क्रिकेटर को एक करोड़ देगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू का ऐलान

संक्षेप: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देते हुए हिमाचल प्रदेश की बेटी और तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बेटी और तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर से फोन पर बात कर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि भारत की बेटियों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर ने विश्व कप में शानदार गेंदबाजी कर भारत को जीत की राह पर लाने में अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि रेणुका के प्रदर्शन से न केवल देश, वरन प्रदेश का भी गौरव बढ़ा है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर देने का काम कर रही है।

रेणुका ठाकुर मूल रूप से जिला शिमला के रोहड़ू की रहने वाली हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी सटीक और तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका की मेहनत और लगन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हिमाचल के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला के कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक भी की और मेयर पद के रोस्टर को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि सभी पार्षद मिलजुल कर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल्लू में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे परियोजना को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन महत्व को और बढ़ाएगी। हम देवी-देवताओं का सम्मान करते हैं। पर्यटन विकास के लिए इस तरह की परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगी।