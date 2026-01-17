Hindustan Hindi News
हिमाचल के इस जिले में काम पर रखे जाएंगे रिटायर पटवारी और कानूनगो, कितनी संख्या?

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में राजस्व कार्यों को चलाने के लिए रिटायर हो चुके कानूनगो और पटवारियों के पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन के अनुसार, 65 साल तक की उम्र के रिटायर कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।

Jan 17, 2026 04:23 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिटायर हो चुके कानूनगो और पटवारियों को काम पर रखा जाएगा। इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जारी विज्ञापन के अनुसार, 65 वर्ष तक की उम्र के रिटायर कर्मचारी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कम से कम पांच साल का अनुभव अनिवार्य है। उम्मीदवार पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

मानदेय के आधार पर नियुक्तियां

हमीरपुर की उपायुक्त गंधर्व राठौर ने एक विज्ञापन के जरिए बताया है कि सरकार ने जिले में राजस्व कार्यों को जारी रखने के लिए रिटायर हो चुके 4 कानूनगो और 63 पटवारियों के खाली पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पारिश्रमिक यानी मानदेय के आधार पर की जाएंगी।

31 जनवरी तक आवेदन

रिटायर हो चुके 65 साल तक की उम्र के पटवारी और कानूनगो 31 जनवरी तक उपायुक्त के कार्यालयों में तय फॉर्म भरकर इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं।

5 साल काम करने का अनुभव

आवेदन करने वाले के लिए शर्तें यह है कि उनके पास राजस्व विभाग में कम से कम 5 साल काम करने का अनुभव हो। यही नहीं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

किसे कितना मानदेय?

कानूनगो को तीन महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपये के मानदेय पर और पटवारियों को 40,000 रुपये के मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार उपायुक्त कार्यालय या जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

