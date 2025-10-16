Hindustan Hindi News
हिमाचल में माननीयों के वेतन बढ़े, MLA को हर महीने मिलेंगे 2.80 लाख, CM को कितना?

Thu, 16 Oct 2025 09:21 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश में दीपावली से पहले माननीयों के चेहरे खिल गए हैं। सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के विधि विभाग ने गुरूवार को अधिसूचना जारी की, जिससे अब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे।

सुलझा लिया विवाद

इसी साल विधानसभा के बजट सत्र में माननीयों के वेतन-भत्तों में वृद्धि से संबंधित तीनों विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए थे। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने इन विधेयकों को राजपत्र में प्रकाशित कर सामान्य प्रशासन विभाग को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भेज दिया था। हालांकि, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में मामूली अंतर को लेकर कुछ समय तक विवाद बना रहा, जिसे अब दोनों विभागों ने मिलकर सुलझा लिया है।

CM को कितनी मिलेगी रकम?

नई अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री का कुल वेतन और भत्ते अब 3.50 लाख रुपये मासिक हो गए हैं, जो पहले 2.65 लाख रुपये थे। विधानसभा अध्यक्ष को अब 3.45 लाख रुपये, उपाध्यक्ष को 3.40 लाख रुपये और कैबिनेट मंत्रियों को 3.10 लाख रुपये मासिक मिलेंगे।

विधायकों को हर महीने इतनी रकम

वहीं, विधायकों का मासिक वेतन 2.10 लाख से बढ़ाकर 2.80 लाख रुपये कर दिया गया है। विधायक का बेसिक वेतन अब 55 हजार से बढ़कर 70 हजार रुपये हो गया है। भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। कार्यालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये और विधानसभा क्षेत्र भत्ता 90 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये मासिक कर दिया गया है। प्रतिपूरक भत्ता फिलहाल पांच हजार रुपये ही रहेगा।

पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी

पूर्व विधायकों की पेंशन में भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 1.29 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पहले यह 93,240 रुपये थी। सरकार ने बेसिक पेंशन 36 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसमें 169 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है।

विधेयक के सात महीने बाद अधिसूचना

वेतन-भत्तों में इस बढ़ोतरी की अधिसूचना विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पारित होने के सात महीने बाद जारी हुई है। 28 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली (अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर) अमेंडमेंट बिल 2025 सदन में पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

कितना पड़ेगा बोझ?

वेतन वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार ने टेलिफोन भत्ते के 15 हजार रुपए के अलावा बिजली व पानी बिल भत्ता खत्म कर दिया है। इनके बिलों की अदायगी विधायकों को खुद करनी होगी। पूर्व विधायकों का टेलिफोन भत्ता भी खत्म कर दिया गया है।

हर पांच साल में स्वतः बढ़ जाएगी रकम

राज्य सरकार ने संशोधन के साथ यह प्रावधान किया है कि अब विधायकों का वेतन एवं पेंशन प्राइस इंडेक्स के आधार पर हर पांच साल में स्वतः बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगली वेतन वृद्धि एक अप्रैल 2030 को होगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
