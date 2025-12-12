हिमाचल में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 36 लाख की ठगी, बागवान को ऐसे बनाया शिकार

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब एक बागवान के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर करीब 36 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है।

हिमाचल प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब एक बागवान के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर करीब 36 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर बागवान से इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया।

शिमला स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में बागवान ने बताया कि उसे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आई। इसमें कॉल करने वाले ने खुद को इंडनिव प्रो कंपनी का प्रतिनिधि बताया और ऑनलाइन ट्रेडिंग से बड़े लाभ का दावा किया। बागवान कॉलर के झांसे में आ गया। फोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार बागवान ने इंडनिव प्रो ऐप डाउनलोड कर लिया।

इसके बाद उसे ट्रेडिंग शुरू करने के नाम पर 15,000 रुपये जमा करने को कहा गया। धीरे-धीरे उसे एक कथित आईपीओ EMMVEE PHOTOVOLTAIC POWER में निवेश करने को कहा गया। शिकायत के मुताबिक लगातार फोन पर निर्देश देकर उससे लगभग 14 लाख रुपये निवेश करवाए गए। बाद में ठगों ने “सर्विस चार्ज” के नाम पर 10 लाख रुपये और मांगे, जिसे शिकायतकर्ता ने जमा करवा दिया। इतना ही नहीं उन्होंने बहाना बनाया कि सर्वर समस्या के कारण राशि गलत खाते में चली गई है, इसलिए उसे सुधारने के लिए फिर से 10 लाख रुपये भेजने होंगे। शिकायतकर्ता ने यह राशि भी भेज दी।

इसके बाद ठगों ने 30 प्रतिशत “प्रोसेसिंग चार्ज” के नाम पर और धनराशि की मांग शुरू कर दी। इसी दौरान बागवान को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। कुल मिलाकर उसके साथ लगभग 36 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई।

साइबर पुलिस की आम जनता से अपील

प्रदेश में साइबर ठगी के लगातार मामले सामने आने पर साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि किसी भी अनजान कॉल पर विश्वास न करें, खासकर जब ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश स्कीम या आईपीओ में निवेश का लालच दिया जाए। अज्ञात ऐप या लिंक डाउनलोड न करें और न ही किसी अनजाने प्लेटफॉर्म पर पैसे भेजें। निवेश से पहले कंपनी की सत्यता SEBI अथवा आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य जांचें। किसी के साथ भी बैंक विवरण, OTP या पासवर्ड साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें।

42 लाख की साइबर ठगी का भी केस आ चुका है सामने

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही 42 लाख रुपये की एक और साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को निवेश के नाम पर फेसबुक विज्ञापन के जरिये इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर ठग लिया गया था। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए पुलिस ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।