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मॉनसून से पहले किन्नौर में तबाही, काचरंग नाले में फ्लैश फ्लड से सेब को भारी नुकसान

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अभी नहीं पहुंचा है। इससे पहले ही तबाही की शुरुआत हो गई है। बुधवार को हिमाचल के काचरंग नाले में फ्लैश फ्लड के कारण तबाही का मंजर देखने को मिला। इससे सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है।

मॉनसून से पहले किन्नौर में तबाही, काचरंग नाले में फ्लैश फ्लड से सेब को भारी नुकसान

हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही जनजातीय जिला किन्नौर में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीते दिन जिले के चोलिंग क्षेत्र में नेशनल हाईवे-5 पर बना लोहे का पुल अचानक धराशायी हो गया था औऱ पुल से गुजर रहा एक डंपर भी सतलुज नदी में समा गया। इस घटना के 24 घंटे के भीतर ही किन्नौर के काचरंग नाले में आई फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई।

बादल फटने जैसी स्थिति

किन्नौर के निचार खंड के तहत पटवार हलका नातपा के उपमहाल काचरंग क्षेत्र में आज तड़के बादल फटने जैसी स्थिति के बाद काचरंग नाले में अचानक भीषण बाढ़ आ गई। तड़के तीन बजे आए तेज बहाव ने नाले के आसपास के इलाके में भारी तबाही मचाई और देखते ही देखते बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की ओर बहकर पहुंच गया। जानकारी अनुसार पानी, पत्थरों और मलबे का तेज बहाव रफ्तार से आया। बाढ़ के कारण क्षेत्र की संपर्क सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है और कुछ हिस्सों में पूरी तरह बाधित हो गई है। इससे ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है।

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सेब को भारी नुकसान

फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर क्षेत्र की बागवानी पर पड़ा है। किन्नौर की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार सेब उत्पादन है और काचरंग क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में सेब के बगीचे हैं। बाढ़ के साथ आए मलबे ने कई बगीचों को प्रभावित किया है। इससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से अभी विस्तृत नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

गंभीर हो सकती थी स्थिति

राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि की सूचना नहीं है। नाले का बहाव रिहायशी क्षेत्र की ओर नहीं मुड़ा, जिसके कारण घरों और आबादी वाले हिस्सों को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। यदि बाढ़ का रुख आबादी की तरफ होता तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो सकती थी।

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प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र पर नजर बनाए रखी है और संबंधित विभागों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क बहाली और पेयजल व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास भी शुरू किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त मार्गों को जल्द बहाल किया जाए जिससे दैनिक जीवन सामान्य हो सके।

लगातार दो दिनों में सामने आई घटनाओं ने किन्नौर में मौसम को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पहले चोलिंग में पुल गिरने और अब काचरंग नाले में फ्लैश फ्लड ने यह संकेत दिया है कि मानसून के औपचारिक आगमन से पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन और स्थानीय लोगों दोनों के लिए आने वाले दिनों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी हो गया है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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