अब 7000 रुपये लीटर बिकेगा दूध, हिमाचल प्रदेश में खुला पहला डोंकी फार्म; इतना महंगा क्यों?
गधी के दूध का इस्तेमाल महंगे कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में किया जाता है। कई देशों में इससे एंटी-एजिंग क्रीम, साबुन, मॉइस्चराइजर और लोशन तैयार किए जाते हैं। कुछ फार्मा कंपनियां भी इसका इस्तेमाल विशेष उत्पादों के निर्माण में करती हैं।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में राज्य का पहला डोंकी फार्म शुरू किया गया है। कंदरौर इलाके में खुले इस फार्म में गधों के पालन के साथ गधी के दूध का उत्पादन और बिक्री की जाएगी। इसकी कीमत करीब 7000 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। पशुपालन के क्षेत्र में इसे एक नई पहल और रोजगार के नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने डेयरी कॉन्क्लेव-2026 के दौरान इस फार्म का उद्घाटन किया। अधिकारियों के मुताबिक, गधी का दूध कम मात्रा में मिलने और इसकी सीमित उपलब्धता के कारण काफी महंगा होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अच्छी मांग है। इसके दूध का इस्तेमाल डेयरी उत्पादों के अलावा कॉस्मेटिक और कुछ फार्मा उत्पादों को बनाने में किया जाता है। गधी के दूध का पाउडर भी बाजार में 20 हजार से 80 हजार रुपये प्रति किलो तक बिकता है।
बिलासपुर के रहने वाले संजीव ठाकुर ने इस डोंकी फार्म की शुरुआत की है। फिलहाल उनके फार्म में 12 गधे हैं, जबकि यहां एक साथ 25 गधों को रखने की व्यवस्था की गई है। संजीव ठाकुर का दावा है कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला डोंकी फार्म है। मंत्री राजेश धर्माणी ने इसे पशुपालन के क्षेत्र में एक अलग तरह का स्टार्टअप बताया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गधी के दूध की मांग लगातार बनी हुई है। खासकर स्किन केयर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कई तरह के प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके दूध में लैक्टोज, व्हे प्रोटीन, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे दूसरे सामान्य डेयरी उत्पादों से अलग माना जाता है।
आखिर किस काम आता है गधी का दूध
गधी के दूध का इस्तेमाल मुख्य रूप से महंगे कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में किया जाता है। कई देशों में इससे एंटी-एजिंग क्रीम, साबुन, मॉइस्चराइजर और लोशन तैयार किए जाते हैं। कुछ फार्मा कंपनियां भी इसका इस्तेमाल विशेष उत्पादों के निर्माण में करती हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के साथ ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इन तत्वों की वजह से इसे स्किन केयर उत्पादों के लिए उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे तत्वों पर भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं। हालांकि, गधी का दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ने या गंभीर बीमारियों से बचाव होने जैसे दावों को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण जरूरी हैं।
देश में लगातार घट रही गधों की संख्या
भारत में पिछले कुछ दशकों के दौरान गधों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। साल 2019 में जारी 20वीं पशुगणना के मुताबिक, देश में करीब 1.2 लाख गधे बचे थे, जबकि 2012 में इनकी संख्या लगभग 3.2 लाख थी। यानी सात साल में गधों की आबादी में करीब 61 प्रतिशत की कमी आई। इसकी बड़ी वजह सामान ढोने और गाड़ियां खींचने जैसे कामों में गधों की उपयोगिता घटना है। पहले जिन कामों के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी जगह अब ट्रैक्टर, टेंपो और दूसरी मशीनों ने ले ली है। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई 21वीं पशुगणना के राष्ट्रीय आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं।
एक दिन में कितना दूध देती है गधी
गधी से मिलने वाले दूध की मात्रा भी काफी कम होती है। रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चे को जन्म देने के बाद एक मादा गधी करीब 6 महीने तक रोजाना एक लीटर से कम दूध देती है। अच्छी देखभाल और पर्याप्त चारा मिलने पर हलारी नस्ल की गधी प्रतिदिन 1-2 लीटर तक दूध दे सकती है। हालांकि, यह उत्पादन नस्ल और खानपान पर निर्भर करता है। गधी के थन में अधिकतम करीब 2.5 लीटर दूध जमा हो सकता है। दूध निकालने के लिए दिन में तीन बार का समय उपयुक्त माना जाता है। बार-बार दूध निकालने से थन को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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