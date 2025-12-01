Hindustan Hindi News
हिमाचल में गंभीर आर्थिक संकट; रोकी विधायक निधि की तीसरी किस्त, CM ने बताई मजबूरी

हिमाचल में गंभीर आर्थिक संकट; रोकी विधायक निधि की तीसरी किस्त, CM ने बताई मजबूरी

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा है कि हिमाचल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस कारण सरकार विधायक क्षेत्र विकास निधि की तीसरी किस्त जारी करने की स्थिति में नहीं है। 

Mon, 1 Dec 2025 04:52 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश की खराब माली हालत का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में उठा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है। इस कारण सरकार विधायक क्षेत्र विकास निधि (एमएलए लैड) की तीसरी किस्त जारी करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे।

बढ़ा वेतन-भत्ता संभव नहीं

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार दो किस्तें पहले ही जारी कर चुकी है, लेकिन तीसरी किस्त जारी करने में दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए वेतन और भत्ते भी इस माह विधायकों को नहीं दिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की इकलौती विधानसभा है जहां विधायक अपना आयकर और बिजली-पानी के बिल स्वयं भरते हैं। यदि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलता है तो इस माह ही तीसरी किस्त जारी की जा सकती है।

केंद्र से मदद नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

सीएम ने बताया कि सूबे का राजस्व अनुदान घाटा 11 हजार करोड़ रुपए से घटकर 3200 करोड़ रुपए रह गया है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की कर्ज सीमा 4800 करोड़ रुपए कम कर दी है और 1600 करोड़ रुपए की ग्रांट भी बंद कर दी है। ऐसे में सरकार को दैनिक खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी गैर-जरूरी खर्च रोक दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और विकास कार्य जारी रहें।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाया मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा वर्ष में केवल दो किस्तें ही जारी की गई हैं और वह भी विधायकों की सिफारिशों के अनुसार नहीं। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र सराज के लिए 71.96 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन केवल 24.50 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं। इससे पंचायत प्रतिनिधियों और जनता में नाराजगी बढ़ी है और विधायकों की छवि खराब हो रही है। उन्होंने सरकार से तीसरी किस्त तुरंत जारी करने की मांग की।

पेंशनरों की देनदारियों पर क्या बोले?

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर कहा कि पिछली सरकार दस हजार करोड़ रुपए से अधिक वेतन और पेंशन एरियर की देनदारी छोड़कर गई थी, जिसे मौजूदा सरकार प्राथमिकता से चुका रही है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को पूरा एरियर जारी किया जा चुका है। 70 से 75 वर्ष तक के पेंशनरों को 70 प्रतिशत, 65 से 70 वर्ष के लिए 38 प्रतिशत तथा 65 वर्ष से कम आयु वर्ग को 35 प्रतिशत भुगतान किया गया है।

एरियर पर 2155 करोड़ खर्च

उन्होंने बताया कि अब तक कर्मचारी और पेंशनरों के एरियर पर 2155 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 8555 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। ग्रेच्युटी एरियर का 20 प्रतिशत भुगतान भी किया जा चुका है। प्रथम से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50,000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60,000 तथा अतिरिक्त 20,000 रुपए 19 अक्टूबर 2024 को दिए गए थे।

1.17 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनकी दैनिक सेवा के पांच वर्ष को एक वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस माना गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कठिन निर्णय ले रही है और जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, सभी देनदारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएंगी।

16वां वित्त आयोग ही उम्मीद

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यदि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2025-26 से केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है, तो सभी लंबित देनदारियों का चरणबद्ध भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों से अपील की कि वे प्रदेश की स्थिति को समझें और सरकार को आर्थिक सुधार के प्रयासों में सहयोग दें।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

