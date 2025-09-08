himachal pradesh employees angry over salary notification sukhu govt to change order हिमाचल में वेतन नोटिफिकेशन पर भड़के कर्मचारी; आदेश में बदलाव करेगी सरकार, CM का ऐलान, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh employees angry over salary notification sukhu govt to change order

हिमाचल में वेतन नोटिफिकेशन पर भड़के कर्मचारी; आदेश में बदलाव करेगी सरकार, CM का ऐलान

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हायर पे ग्रेड को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए राज्य सरकार ने अब हायर ग्रेड पे से जुड़ा नोटिफिकेशन बदलने का फैसला किया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 8 Sep 2025 05:32 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में वेतन नोटिफिकेशन पर भड़के कर्मचारी; आदेश में बदलाव करेगी सरकार, CM का ऐलान

हिमाचल में कर्मचारियों के हायर पे ग्रेड को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर हंगामा मचा है। अधिसूचना के बाद कर्मचारियों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस अधिसूचना से कई श्रेणियों के कर्मचारियों को वितीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में 10 से 15 हजार का कट लगेगा। कर्मचारियों के गुस्से को देखते हुए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हायर ग्रेड पे (राइडर) से जुड़ा एक नोटिफिकेशन बदलने का फैसला किया है।

क्या बोले सीएम सुक्खू?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।

फैसले को वापस लेने की मांग

हाल ही में सरकार की ओर से जारी हायर पे ग्रेड अधिसूचना पर कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला था। कर्मचारी संगठनों का कहना था कि अधिसूचना से करीब 89 श्रेणी के कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान होगा और उनके वेतनमान में हर महीने 10 से 15 हजार रुपये तक की कटौती हो सकती है। इसे लेकर शनिवार को कर्मचारियों के संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।

नोटिफिकेशन में होगा बदलाव, सीएम सुक्खू ने दिया भरोसा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि नोटिफिकेशन को संशोधित किया जाएगा और किसी भी कर्मचारी के वेतन पर पहले से मिल रहे लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त इंक्रीमेंट पहले दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। केवल भविष्य में होने वाली नई नियुक्तियों पर यह व्यवस्था लागू होगी।

जारी किया जाएगा स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कर्मचारियों को लेकर जो भी आशंकाएं पैदा हुई थीं, उन पर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 8 से 10 हजार रुपये की कटौती की आशंका पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगी।

सचिवालय कर्मचारियों ने दी चेतावनी

इस बीच सचिवालय कर्मचारियों ने भी सरकार को कड़े तेवर दिखाते हुए इस फैसले के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे दी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सचिवालय परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के फैसले को कर्मचारी विरोधी करार दिया। संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापिस नहीं ली तो सचिवालय कर्मचारी भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।