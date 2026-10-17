हिमाचल प्रदेश में सुबह-सुबह हिली धरती! कितनी तीव्रता से आया भूकंप; कहां था सेंटर
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकम्प के झटके लगे हैं। शिमला में शनिवार तड़के भूकम्प के झटकों से धरती हिली। भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 रही। राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये झटके सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर कुछ सेकंड तक रहे।
Himachal Pradesh Earthquake: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भूकम्प के झटके लगे हैं। शिमला में शनिवार तड़के भूकम्प के झटकों से धरती हिली। भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 रही। राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये झटके सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर कुछ सेकंड तक रहे।
भूकम्प का केंद्र शिमला में 31.298 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.529 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा और इसकी गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। शिमला जिला के रामपुर में लोगों ने भूकम्प के तेज़ झटकों को महसूस किया और घरों से बाहर आ गए। भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले शिमला में 26 अगस्त की सुबह भी भूकंप के हल्के झटके लगे थे।
किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक भूकम्प के झटकों से फिलहाल शिमला जिला और आसपास के क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कई बार कम तीव्रता के भूकम्प के झटके लग चुके हैं। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था।
हिमाचल प्रदेश में भूकंप का लगातार आना लोगों को दहशत में डाल रहा है। पिछले कई सालों से यहां भूकम्प के झटके लग रहे हैं। प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 और 5 में शामिल है। कुछ माह पहले भारतीय मानक ब्यूरो के नए भूकंपीय मानचित्र के अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश को भूकंप के सबसे खतरनाक जोन-6 में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इस नए जोन-6 मानक को रद्द कर पुराना सिस्मिक मानक फिर से लागू कर दिया है। नए भूकंप डिज़ाइन कोड के तहत पूरे हिमालयी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश को सबसे ऊंचे जोखिम वाले जोन-6 में रखा गया था, जिससे पूरा राज्य अतिसंवेदनशील घोषित हुआ था। नए मानकों पर उठे सवालों और प्रशासनिक समीक्षा के बाद सरकार ने जोन-6 के नए नक्शे/मानक को रद्द कर दिया और पुराने भूकंपीय मानकों को ही दोबारा बहाल कर दिया है। पुराने मानकों के तहत हिमाचल जोन-4 और जोन-5 के संवेदनशील दायरे में आता है। वर्ष 1905 में कांगड़ा व चम्बा जिलों में आये विनाशकारी भूकंप से 10 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे।
प्रदेश में एक हफ्ते तक मौसम साफ
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगले एक हफ्ते तक मौसम के साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 23 अक्टूबर तक राज्य में बारिश-बर्फबारी की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान के सामान्य रहने और न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आने का अनुमान है। शिमला सहित राज्य के अन्य हिस्सा में आज भी दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है।
रिपोर्ट :यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर