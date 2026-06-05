हिमाचल के शिमाल-कुल्लू समेत कई जिलों नें भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। यह झटके इतने तेज थे कि देखते ही देखते लोग घरों से बाहर निकल आए।
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके लगे हैं। प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रात करीब 10 बजकर 4 मिनट पर भूकं के हल्के झटकों से धरती हिली। ये झटके शिमला, कुल्लू, चम्बा, हमीरपुर सहित अन्य जिलों में महसूस हुए। हमीरपुर में तो लोग घरों से बाहर भी निकल आये। भूकंप के इन झटकों से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 रही। ये झटके रात 10 बजकर 4 मिनट पर लगे और कुछ सेकंड तक महसूस हुए।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक भूकंप का केंद्र चंबा में 32.28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.43 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा और इसकी गहराई जमीन की सतह से पांच किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया।
कई बार आ चुका है भूकंप
फिलहाल भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह का जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। पहले भी राज्य के कई हिस्सों में कई बार कम तीव्रता के भूकंप के झटके लग चुके हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में भूकंप का लगातार आना लोगों को दहशत में डाल रहा है। पिछले कई सालों से यहां भूकंप के झटके लग रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन-6 में शामिल है। यहां कई सालों से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। साल 1905 में कांगड़ा और चम्बा जिलों में आए विनाशकारी भूकंप से 10 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे।
11 जून तक बारिश के आसार, तीन जिलों में येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल पूरी तरह स्थिर नहीं है। शुक्रवार को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कहीं धूप खिली रही तो कहीं बादलों का डेरा रहा। दोपहर बाद कुछ जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई। राजधानी शिमला में बादलों के बीच हल्की धूप रही और मौसम ठंडा बना रहा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 11 जून तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है और इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने 6 जून के लिए चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अंधड़, बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है।
पूर्वानुमान के मुताबिक 7 और 8 जून को मैदानी इलाकों में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। 9 जून को फिर से पूरे प्रदेश में मौसम खराब होने के आसार हैं। 10 जून को मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में वर्षा हो सकती है। वहीं 11 जून को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। कसौली और शिमला में 33 और 32.8 मिलीमीटर के करीब वर्षा हुई। इसके अलावा कंडाघाट और सुजानपुर टीहरा में लगभग 30-30 मिलीमीटर, धर्मपुर और नगरोटा सूरियां में करीब 20-20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोलन में 16.8 मिलीमीटर, बरमौर में 14 मिलीमीटर, कुफरी में 13 मिलीमीटर और मनाली में 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुंदरनगर और बिलासपुर में तेज हवाएं भी चलीं।
सुबह-रात को हल्की ठंड
बारिश और बादलों के कारण इस बार जून के महीने में भी प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस और औसत तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यही वजह है कि कई पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।
शुक्रवार को प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस, केलांग 5.6, कल्पा 9.6, कुफरी 11.5, मनाली 11.9, ताबो 12.0, बरमौर 14.0, भुंतर 14.2, शिमला 14.4, सेओबाग 15.0, पालमपुर 16.5, सोलन 17.0, जुब्बड़हट्टी 17.5, चंबा 17.6, नाहन 17.8, धर्मशाला 18.2, सुंदरनगर 20.0, नेरी 20.0, ऊना 20.4, कांगड़ा 20.8, मंडी 21.6, बरठीं 21.7, देहरा गोपीपुर 22.0, बिलासपुर 22.5 और पांवटा साहिब 26.0 डिग्री सेल्सियस।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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